Les Knicks à une petite marche de retrouver les NBA Finals !

Décisif, le Game 3 entre les Knicks et les Cavaliers a rapidement tourné à l’avantage des hommes de Mike Brown. Sous les yeux de Taylor Swift et Travis Kelce, les Knicks imposent leur rythme dès les premières possessions avec un départ canon (9-1), porté par l’agressivité de Mikal Bridges et un collectif déjà au point. Cleveland peine à rentrer dans son match tandis que New York affiche une adresse impressionnante et conclut le premier quart-temps avec dix points d’avance (37-27).

Dans le deuxième quart, les Cavaliers réagissent enfin. Sous l’impulsion d’Evan Mobley et Donovan Mitchell, Cleveland hausse l’intensité dans la raquette et revient progressivement au score jusqu’à égaliser à 50-50. Mais les Knicks ne paniquent pas : Jalen Brunson reprend le contrôle offensif, New York termine mieux la mi-temps avec un gros « run » et rejoint les vestiaires avec six points d’avance : 60-54.

Au retour des vestiaires, les Knicks accélèrent encore. Leur défense provoque des pertes de balle et transforme chaque stop défensif en points rapides. Josh Hart multiplie les interceptions, tandis que Bridges, Brunson et OG Anunoby sanctionnent Cleveland. Malgré quelques éclairs de Mitchell et Mobley, les Cavs commettent trop d’erreurs et New York boucle le troisième quart avec une avance solide (91-82).

Shamet encore décisif

Le dernier quart-temps enterre définitivement les espoirs de Cleveland. Les Cavaliers ratent leur début de période, alors que les Knicks enchaînent immédiatement plusieurs paniers.

Le coup fatal vient de Landry Shamet, auteur de trois tirs à 3-points en moins de deux minutes qui font exploser l’écart. Ce n’est pas le remake du Game 1, mais le « role player » est encore sur le terrain pour faire mal aux Cavaliers. A ses côtés, Brunson continue son récital offensif et l’avance grimpe jusqu’à 17 points.

Dans les dernières minutes, Cleveland semble résigné. Les supporters new-yorkais présents à la Rocket Arena prennent même le dessus dans l’ambiance avec des chants « Let’s Go Knicks » et « Knicks in four ». Score final : 121-108 pour New York, qui mène désormais 3-0 dans la série et se retrouve à une victoire des Finals NBA, une première depuis 1999.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Et de 10… Les Knicks enchaînent une 10e victoire de rang, et seules sept équipes ont fait aussi bien dans l’histoire ! La dernière formation a y être parvenue était Boston en 2024, tandis que les Lakers, les Spurs et justement les Cavaliers avaient réussi à deux reprises une telle série.

L’échec Wade. Kenny Atkinson continue de faire confiance à Dean Wade pour débuter les rencontres mais sa discrétion en attaque est trop pénalisante. Que ce soit pour attaquer son défenseur par le dribble ou pour créer son tir, ce n’est clairement pas son truc. On ne serait pas étonné de revoir Max Strus pour le Game 4.

Une entame réussie. Les Knicks ont débuté le match par un 4 sur 4 aux tirs pour mener 9-1 après deux minutes. Fort de cette entame parfaite, New York a terminé le premier quart-temps à 12 sur 17 aux tirs pour mener 37-27 après douze minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.