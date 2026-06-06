Ciblé par les Spurs, Mitchell Robinson tient sa revanche

On ne saura jamais comment Mitchell Robinson s’est cassé le petit doigt, mais le pivot des Knicks est bel et bien présent sur le parquet, et cette nuit, il a « gagné » ses deux derniers duels avec Victor Wembanyama. Le Français termine ce Game 2 sur deux tirs à mi-distance ratés, et c’est Mitchell Robinson qui était face à lui pour le gêner.

« Je savais qu’on avait besoin de stops défensifs. J’avais déjà commis plusieurs fautes sur lui, je crois trois assez tôt dans le match » raconte le pivot. « Dans ma tête, je me répétais simplement : ‘Défends sans faire faute’. C’était vraiment mon état d’esprit. J’ai réussi de bonnes contestations de tir et les choses se sont passées comme ça. »

Auteur de 7 points, 3 rebonds et 1 contre en 14 minutes, Mitchell Robinson a eu droit à un traitement de faveur lors de son entrée en jeu avec du « Hack-a-Mitch » pour l’envoyer sur la ligne. Il s’en sort correctement (3 sur 6 aux lancers-francs), et il est plutôt flatté d’être ciblé.

« Ça signifie beaucoup pour moi quand je fais échouer leur stratégie, et franchement, on aurait dit qu’il voulait me faire sortir du terrain » retient le plus ancien joueur de l’effectif. « De mon point de vue, ça veut dire que je représente une menace pour eux, et c’est comme ça que je le vois. »

Le bel hommage de Karl-Anthony Towns

Son temps de jeu limité par sa maladresse aux lancers-francs, Mitchell Robinson tient sa revanche, et il a reçu les louanges de son coach et de ses coéquipiers. On retiendra notamment l’hommage de Karl-Anthony Towns.

« J’ai le sentiment que cette dernière action résume parfaitement tout le match. C’était l’aboutissement de toutes les informations qu’il avait accumulées au fil de la rencontre en défendant sur Wemby » conclut KAT. « Sur cette dernière possession, je pense que c’est la meilleure défense qu’il a jouée sur lui de toute la soirée. Et il n’y avait pas de meilleur moment pour le faire. Mais Mitch est un défenseur exceptionnel et on s’attend à ce qu’il fournisse le maximum d’efforts de ce côté du terrain. Cette action témoigne aussi de sa résilience. Il joue malgré sa blessure et il réalise l’action la plus importante du match. Cela montre encore une fois à quel point il est important pour notre équipe et l’impact immense qu’il a sur notre collectif. Il est unique. Je ne sais même pas s’il existe un autre joueur comparable à Mitch Robinson dans la ligue. En réalité, je pense qu’il n’y a que Mitchell Robinson. Il n’y en a qu’un seul comme lui, et nous avons la chance et le privilège de l’avoir avec nous. »

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.