Les Knicks retiennent leur souffle pour Mitchell Robinson

En attendant de connaître le nom de leurs adversaires en Finals, les Knicks connaissent une première inquiétude. Plusieurs médias américains rapportent que Mitchell Robinson s’est cassé le petit doigt de la main droite.

Une blessure qui remet forcément en question sa participation à l’affrontement final de la saison. Car selon The Athletic, la durée de son indisponibilité reste pour l’instant inconnue. Le moment précis et la manière dont le pivot new-yorkais s’est fracturé le doigt demeurent également flous.

Son absence serait dans tous les cas un coup dur pour les Knicks, qui vont défier du lourd dans la raquette, quel que soit l’adversaire : Victor Wembanyama côté Spurs, ou le duo Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein côté Thunder.

Car derrière Karl-Anthony Towns, Mike Brown s’est principalement appuyé sur Mitchell Robinson jusqu’ici, tandis que le jeune Ariel Hukporti reste régulièrement freiné par ses problèmes de fautes. Moins utilisé qu’en saison régulière, le remplaçant attitré de « KAT » sortait pourtant de son match le plus productif de ces playoffs, avec 8 points et 10 rebonds lors du Game 4 à Cleveland, pour éliminer les Cavs.

« Mitch est unique, donc peu importe qui on affronte, Mitch est extrêmement important pour ce qu’on essaie de mettre en place, sa façon de prendre des rebonds offensifs et d’être une menace verticale sur le pick-and-roll, sa protection du cercle, sa polyvalence en défense. Tout cela est extrêmement important pour nous. On a besoin qu’il évolue à un haut niveau, tout comme le reste de l’équipe », expliquait récemment Mike Brown.

Même dans un rôle réduit, Mitchell Robinson reste ainsi un élément précieux de l’équilibre new-yorkais. En 14 minutes de jeu, l’intérieur tourne à 5.3 points, à 73.7% aux tirs, et 5.5 rebonds de moyenne dans ces playoffs, et ce même si sa maladresse chronique aux lancers-francs (30% sur cette postseason…) limite ses passages sur le parquet.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.