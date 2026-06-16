Walker Kessler et le Jazz dans une impasse ?

Une fois la Draft terminée, le gros dossier de l’intersaison du Jazz concernera Walker Kessler, son pivot titulaire. Comme son contrat rookie expire, il faudra lui en proposer un nouveau, sauf que d’après The Athletic, la tension monte entre les deux camps.

Notamment parce que le joueur n’apprécierait pas de ne pas avoir été prolongé il y a un an, n’appréciant pas non plus la manière dont est actuellement gérée sa situation contractuelle. « Free agent » protégé, il n’aura pas complètement la main sur son avenir, car même s’il décide de signer ailleurs, c’est bien Utah qui aura le dernier mot en s’alignant ou non sur l’offre reçue.

Limité à cinq petits matchs cette saison (14.4 points, 10.8 rebonds, 3 passes, 1.8 contre, 1.4 interception) à cause d’une opération à l’épaule nécessaire, car il se traînait une blessure depuis sa dernière année NCAA, Walker Kessler admettait en décembre avoir été « frustré » par le fait de ne pas avoir prolongé dès 2025.

Visiblement, le sentiment persiste et on suppose que les récentes discussions avec les dirigeants n’ont rien arrangé.

De quoi ouvrir la voie à un départ ? Auquel cas, le 22e choix de la Draft 2022 ne manquera pas de prétendants, suscitant l’intérêt de nombreuses équipes (dont les Lakers…) depuis plusieurs mois.

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTA 74 23:01 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTA 64 23:20 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTA 58 30:00 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTA 5 30:48 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.