Une opération nécessaire pour Walker Kessler

Cinq petits matches et puis s’en va. La saison 2025/26 de Walker Kessler s’est terminée quasiment sans avoir commencé. La faute à une blessure ancienne à l’épaule gauche, qui a obligé le pivot du Jazz a passé sur le billard, le 6 novembre dernier.

« J’ai une déchirure du labrum, à l’épaule gauche, depuis Auburn », précise-t-il en référence à son année universitaire 2021/22. « J’ai joué malgré ça. Mais cette saison, les médecins m’ont expliqué que plus c’était luxé, plus cela étirait mes tendons. Et aucun renforcement ne peut empêcher ça. L’opération était nécessaire car j’avais déjà eu trop de luxations. »

Walker Kessler est donc lancé dans une longue rééducation, qui n’arrive pas forcément au meilleur des moments puisqu’il n’a pas prolongé l’été dernier. Aussi, il sera libre, mais protégé (Utah pourra s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure), l’été prochain.

Quand il a appris que cette saison si importante était terminée, après seulement cinq rencontres, a-t-il pensé à son futur ? « Naturellement, oui », répond le joueur du Jazz. « Mais il faut vite s’en débarrasser car ça ne mène à rien. Peu importe ce qu’on en pense, ça ne change rien. »

Même si le regret de ne pas avoir signé une prolongation estivale demeure. « Mon sentiment n’a pas réellement changé : au début, il y a eu de la frustration », concède-t-il. « Mais rien n’arrive par hasard. Je vais me concentrer sur ma rééducation désormais, l’attaquer avec le plus d’intensité possible. Je suis totalement concentré là-dessus pour le moment. Je veux être le meilleur coéquipier possible, à ma manière. »

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTA 74 23:01 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTA 64 23:20 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTA 58 30:00 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTA 5 30:48 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.