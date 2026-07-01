Tobias Harris arrive en renfort à San Antonio

Très courtisé sur le marché, avec pas moins de cinq équipes à ses trousses, Tobias Harris a finalement choisi de rejoindre les Spurs pour 31 millions de dollars sur deux ans. Un départ des Pistons attendu depuis plusieurs jours, d’autant plus après la signature de John Collins.
Victor Wembanyama va donc changer de partenaire dans la raquette, tandis que Rui Hachimura était également suivi, et c’est un vétéran supplémentaire qui vient garnir l’effectif texan, alors que Harrison Barnes a déjà re-signé cette semaine. Et que Bismack Biyombo, Kelly Olynyk ou Mason Plumlee aimeraient sans doute aussi revenir à San Antonio dans les prochains jours…
Séduisant lors des derniers playoffs avec Detroit (18.1 points, 7.2 rebonds), Tobias Harris a passé les deux dernières années dans le Michigan et il a notamment aidé la franchise de Cade Cunningham à franchir un cap collectivement. Peut-être que ses qualités au scoring et à 3-points aideront maintenant les Spurs à finir le travail, après avoir atteint les Finals en juin.
|Tobias Harris
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|MIL
|42
|11:24
|46.7
|26.1
|81.5
|0.7
|1.7
|2.4
|0.5
|1.1
|0.3
|0.7
|0.2
|5.0
|2012-13
|MIL
|28
|11:36
|46.1
|33.3
|88.5
|0.6
|1.4
|2.0
|0.5
|1.1
|0.3
|0.6
|0.3
|4.9
|2012-13
|ORL
|27
|36:04
|45.3
|31.0
|72.1
|2.1
|6.4
|8.5
|2.1
|3.3
|0.9
|1.8
|1.4
|17.3
|2013-14
|ORL
|61
|30:20
|46.4
|25.4
|80.7
|1.4
|5.5
|7.0
|1.3
|2.3
|0.7
|1.3
|0.4
|14.6
|2014-15
|ORL
|68
|34:50
|46.6
|36.4
|78.8
|1.1
|5.3
|6.3
|1.8
|2.0
|1.0
|1.7
|0.5
|17.1
|2015-16
|DET
|27
|33:27
|47.7
|37.5
|91.1
|0.9
|5.3
|6.2
|2.6
|2.3
|0.7
|1.1
|0.4
|16.6
|2015-16
|ORL
|49
|32:51
|46.4
|31.1
|78.4
|1.4
|5.5
|7.0
|2.0
|1.9
|1.0
|1.6
|0.6
|13.7
|2016-17
|DET
|82
|31:18
|48.0
|34.6
|84.1
|0.8
|4.3
|5.1
|1.7
|1.6
|0.7
|1.2
|0.5
|16.1
|2017-18
|DET
|48
|32:34
|45.1
|40.9
|84.6
|0.8
|4.3
|5.1
|2.0
|1.9
|0.7
|1.1
|0.3
|18.1
|2017-18
|LAC
|32
|34:32
|47.3
|41.4
|80.0
|0.7
|5.3
|6.0
|3.1
|2.3
|1.2
|1.7
|0.6
|19.3
|2018-19
|LAC
|55
|34:37
|49.6
|43.4
|87.7
|0.7
|7.2
|7.9
|2.7
|2.2
|0.7
|2.0
|0.4
|20.9
|2018-19
|PHI
|27
|34:58
|46.9
|32.6
|84.1
|1.2
|6.7
|7.9
|2.9
|2.3
|0.4
|1.6
|0.5
|18.2
|2019-20
|PHI
|72
|34:18
|47.1
|36.7
|80.6
|1.0
|5.9
|6.9
|3.2
|2.3
|0.7
|1.4
|0.6
|19.6
|2020-21
|PHI
|62
|32:29
|51.2
|39.4
|89.2
|1.0
|5.8
|6.8
|3.5
|1.9
|0.9
|1.7
|0.8
|19.5
|2021-22
|PHI
|73
|34:50
|48.2
|36.7
|84.2
|1.1
|5.7
|6.8
|3.5
|2.2
|0.6
|1.6
|0.6
|17.2
|2022-23
|PHI
|74
|32:55
|50.1
|38.9
|87.6
|0.9
|4.8
|5.7
|2.5
|2.0
|0.9
|1.2
|0.5
|14.7
|2023-24
|PHI
|70
|33:50
|48.7
|35.3
|87.8
|1.1
|5.3
|6.5
|3.1
|1.6
|1.0
|1.3
|0.7
|17.2
|2024-25
|DET
|73
|31:35
|47.7
|34.5
|86.1
|0.9
|5.0
|5.9
|2.2
|1.9
|1.0
|1.2
|0.8
|13.7
|2025-26
|DET
|63
|27:43
|46.9
|36.8
|86.6
|0.9
|4.3
|5.1
|2.5
|1.7
|0.9
|1.0
|0.4
|13.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.