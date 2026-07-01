Tobias Harris arrive en renfort à San Antonio

Très courtisé sur le marché, avec pas moins de cinq équipes à ses trousses, Tobias Harris a finalement choisi de rejoindre les Spurs pour 31 millions de dollars sur deux ans. Un départ des Pistons attendu depuis plusieurs jours, d’autant plus après la signature de John Collins.

Victor Wembanyama va donc changer de partenaire dans la raquette, tandis que Rui Hachimura était également suivi, et c’est un vétéran supplémentaire qui vient garnir l’effectif texan, alors que Harrison Barnes a déjà re-signé cette semaine. Et que Bismack Biyombo, Kelly Olynyk ou Mason Plumlee aimeraient sans doute aussi revenir à San Antonio dans les prochains jours…

Séduisant lors des derniers playoffs avec Detroit (18.1 points, 7.2 rebonds), Tobias Harris a passé les deux dernières années dans le Michigan et il a notamment aidé la franchise de Cade Cunningham à franchir un cap collectivement. Peut-être que ses qualités au scoring et à 3-points aideront maintenant les Spurs à finir le travail, après avoir atteint les Finals en juin.

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11:24 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 MIL 28 11:36 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 ORL 27 36:04 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30:20 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 34:50 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 DET 27 33:27 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2015-16 ORL 49 32:51 46.4 31.1 78.4 1.4 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2016-17 DET 82 31:18 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 DET 48 32:34 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 LAC 32 34:32 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 LAC 55 34:37 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 20.9 2018-19 PHI 27 34:58 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHI 72 34:18 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHI 62 32:29 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.5 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHI 73 34:50 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.2 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHI 74 32:55 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHI 70 33:50 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.6 1.0 1.3 0.7 17.2 2024-25 DET 73 31:35 47.7 34.5 86.1 0.9 5.0 5.9 2.2 1.9 1.0 1.2 0.8 13.7 2025-26 DET 63 27:43 46.9 36.8 86.6 0.9 4.3 5.1 2.5 1.7 0.9 1.0 0.4 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.