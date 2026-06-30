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Harrison Barnes prolonge son bail chez les Spurs

Publié le 30/06/2026 à 6:56 Twitter Facebook

NBA – Très apprécié dans le vestiaire des Spurs, Harrison Barnes est de retour pour 8 millions de dollars sur un an.

Qualifiés pour les Finals, mais finalement battus assez sèchement par les Knicks, les Spurs seront scrutés de près pendant cette intersaison et voilà qu’une nouvelle re-signature est annoncée : celle du vétéran Harrison Barnes, qui tombe quelques heures après celle de Julian Champagnie.

ESPN parle d’un contrat de 8 millions de dollars sur un an, qui contente donc parfaitement les deux camps : le joueur reste dans un environnement où il se sent bien, quand la franchise s’assure un ailier dont le leadership et l’expérience sont précieux pour ses jeunes coéquipiers.

Beaucoup moins payé qu’auparavant, Harrison Barnes sort d’une saison à 9.9 points, 2.8 rebonds et 1.9 passe de moyenne à San Antonio, avec ce 39% à 3-points qui le rend si important dans le jeu. Néanmoins, lors des derniers playoffs, sa disparition de la rotation de Mitch Johnson a autant surpris qu’agacé certains fans texans.

Prochain objectif à remplir côté Spurs ? La prolongation de Victor Wembanyama, puis éventuellement celles de Keldon Johnson, Kelly Olynyk, Bismack Biyombo ou Mason Plumlee, d’autres éléments appréciés dans le vestiaire. Même si les arrivées de Jayden Quaintance et Tarris Reed Jr. risquent d’en faire partir certains.

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 GS 81 25:24 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.2 0.2 9.2
2013-14 GS 78 28:15 39.9 34.7 71.8 0.8 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5
2014-15 GS 82 28:16 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1
2015-16 GS 66 30:56 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7
2016-17 DAL 79 38:31 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2
2017-18 DAL 77 34:12 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9
2018-19 DAL 49 32:20 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7
2018-19 SAC 28 33:54 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3
2019-20 SAC 72 34:28 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5
2020-21 SAC 58 36:14 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1
2021-22 SAC 77 33:36 46.9 39.4 82.6 1.1 4.5 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4
2022-23 SAC 82 32:28 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.0 0.1 15.0
2023-24 SAC 82 29:02 47.4 38.7 80.1 0.8 2.2 3.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.1 12.2
2024-25 SA 82 27:12 50.8 43.3 80.9 1.2 2.6 3.8 1.7 0.9 0.5 0.6 0.2 12.3
2025-26 SA 77 25:48 45.6 38.8 82.9 0.8 2.0 2.8 1.9 1.1 0.6 0.8 0.2 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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