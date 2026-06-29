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Le jour de ses 25 ans, Julian Champagnie décroche un beau contrat aux Spurs

Publié le 29/06/2026 à 23:11 Twitter Facebook

NBA – Révélation de la saison des Spurs comme shooteur titulaire, Julian Champagnie va prolonger pour 45 millions de dollars sur trois ans. Il va multiplier son salaire par cinq.

julian champagnieAprès avoir atteint les Finals, les Spurs misent sur la continuité. Selon ESPN, Julian Champagnie va signer un nouveau contrat de trois ans et 45 millions de dollars, qui le liera à la franchise texane jusqu’à la fin de la saison 2028-2029.

Pour boucler cette prolongation, San Antonio a d’abord décliné sa «team option» de 3 millions de dollars, une manœuvre permettant de lui offrir un contrat plus lucratif sur le long terme.

Une belle récompense pour le shooteur de 25 ans, dont le parcours est loin d’avoir été linéaire. Coupé il y a trois ans par les Sixers, Julian Champagnie s’est progressivement imposé dans la rotation des Spurs grâce à son adresse extérieure, son activité défensive et sa capacité à s’intégrer aux côtés de Victor Wembanyama.

D’anonyme joueur en quête d’une place en NBA à élément incontournable du projet texan, Champagnie est entré dans l’histoire de la franchise en devenant le shooteur à 3-points le plus prolifique sur une saison, à la fois en saison régulière et en playoffs. Aucun autre joueur n’a inscrit plus de 3-points que lui lors des derniers playoffs.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Julian Champagnie Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 PHI 2 3:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2022-23 SA 15 20:52 46.1 40.7 82.4 0.7 3.3 4.0 0.7 1.7 0.3 0.7 0.3 11.0
2023-24 SA 74 19:50 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 2.8 1.4 1.0 0.6 0.8 0.6 6.8
2024-25 SA 82 23:34 41.5 37.1 90.4 0.8 3.1 3.9 1.4 1.4 0.7 0.9 0.4 9.9
2025-26 SA 82 27:38 43.7 38.1 84.4 0.9 4.9 5.8 1.5 1.6 0.8 0.8 0.5 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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