Draft 2026 | Les Spurs sélectionnent deux intérieurs pour épauler Wemby

Battus par les Knicks en finale NBA, les Spurs ont profité de la Draft pour s’attaquer à l’une de leurs principales faiblesses : la dureté dans la raquette. Le revers en finale a mis en lumière leur manque de densité physique autour de Victor Wembanyama, notamment sur les rebonds et la protection du cercle, et les dirigeants ont donc carrément recruté deux intérieurs !

Le pari Jayden Quaintance

Avec le 20e choix, San Antonio a misé sur le potentiel en sélectionnant Jayden Quaintance. L’intérieur de Kentucky (2m08) sort d’un parcours atypique. Auteur d’une saison freshman prometteuse à Arizona State avec 9,4 points, 7,9 rebonds, 2,6 contres et 1,1 interception de moyenne, il a ensuite été freiné par une grave blessure au genou droit.

Victime en février 2025 d’une rupture du ligament croisé antérieur, accompagnée d’une déchirure du ménisque et d’une fracture, Quaintance n’a disputé que quatre rencontres avec Kentucky après son transfert. Revenu à la compétition en décembre, il continue toutefois de ressentir certaines gênes.

« Je ne suis pas sûr d’être prêt pour le training camp », a-t-il reconnu après sa sélection. Le joueur a néanmoins précisé que les douleurs diminuaient progressivement et qu’il se sentait « de mieux en mieux ».

Malgré les incertitudes médicales, les Spurs voient en lui un défenseur d’élite capable, à terme, de former avec Wembanyama l’une des raquettes les plus intimidantes de la ligue. Il y a du Kenneth Faried dans son jeu spectaculaire.

Tarris Reed Jr., un profil old school

Les Spurs ne se sont pas arrêtés là. Selon ESPN, ils ont récupéré le 26e choix auprès des Nuggets en échange du 35e choix et de deux futurs seconds tours de Draft afin de sélectionner Tarris Reed Jr.

Formé à UConn, comme Stephon Castle, Reed (2m08) représente un profil plus traditionnel. Lors de sa saison senior, il a compilé 14,7 points, 9 rebonds et 2 contres de moyenne, au sein de l’une des meilleures équipes de la décennie.

Son rôle pourrait être précieux pour faire souffler Wembanyama. C’est un rebondeur solide, un protecteur de cercle fiable et un joueur physique. Un intérieur à l’ancienne avec de gros appuis qui utilise le haut de son corps pour marquer près du cercle. Il tire quasiment jamais en dehors de la raquette !