Les 45 points de Jalen Brunson offrent le titre à New York !

Dans un Frost Bank Center chauffé à blanc, avec 50 % de fans des Spurs et 50 % des Knicks, les six premières minutes du Game 5 sont dominées par les deux défenses. Derrière trois contres de Victor Wembanyama, San Antonio limite New York à 2/12 aux tirs. Les Spurs ne font guère mieux, mais six points de Wemby donnent les devants aux Texans (11-5).

Alors que De’Aaron Fox est hésitant, Dylan Harper entre en jeu et marque immédiatement sept points pour mettre les Spurs à +10 (18-8). Côté Knicks, seuls Jalen Brunson et O.G. Anunoby marquent dans ce premier quart-temps, et un tir à 3-points de Julian Champagnie confirme le traditionnel bon début de match de San Antonio (23-13).

Jalen Brunson prend ses responsabilités

Deux contres de Wembanyama, l’un sur une tentative à 3-points de Jose Alvarado et l’autre à deux mains sur un Landry Shamet téméraire, donnent encore plus d’énergie aux Spurs. Dans le sillage de Dylan Harper, toujours aussi intenable, l’écart augmente (33-18).

C’est Jalen Brunson qui garde les Knicks au contact. « Captain Clutch » a la main chaude. Il marque huit points de suite à mi-distance et de loin, avant de trouver Mikal Bridges derrière les 7,25 m pour conclure un 14-5 de New York (38-32).

Deux lancers francs de Stephon Castle stoppent l’hémorragie, mais les Spurs ratent l’occasion de reprendre le large. Ils gâchent trois stops défensifs de suite, et une faute flagrante indiscutable de De’Aaron Fox sur Josh Hart offre une action à cinq points à New York. Après tous leurs efforts de la première mi-temps, les Spurs rentrent aux vestiaires avec seulement cinq longueurs d’avance (42-37).

Dylan Harper montre les crocs

Quinze secondes après le début de la seconde mi-temps, Karl-Anthony Towns écope de sa quatrième faute personnelle et prend immédiatement le chemin du banc. Les hommes de Mitch Johnson en profitent aussitôt en reprenant douze points d’avance sur un tir à 3-points de Julian Champagnie (53-41).

Les Knicks laissent passer l’averse et Jalen Brunson reprend son festival. Omniprésent, il marque ou crée pour Mikal Bridges et O.G. Anunoby, et un 9-2 force Mitch Johnson à prendre un temps mort (55-50).

Brunson est sur un nuage, mais Dylan Harper lui tient tête. Le rookie marque 10 points, se bat comme un diable en défense, et les Spurs reprennent quinze points d’avance (68-53).

New York est toujours là

New York ne panique pas. Les Knicks restent patients et sont récompensés par un tir à 3-points audacieux de Josh Hart, trois lancers francs de Jalen Brunson et une claquette bien sentie de Mitchell Robinson pour conclure le quart-temps sur un 12-4 (72-65).

Les Knicks poussent fort pour faire vaciller leurs adversaires. Josh Hart et Landry Shamet font mouche de loin, mais Keldon Johnson et Devin Vassell les imitent immédiatement pour redonner dix points d’avance à San Antonio (83-73).

Les Spurs semblent toutefois se crisper. Trois possessions vides, conclues par des tentatives forcées à mi-distance de Wembanyama et Castle, permettent à New York de revenir. Les Knicks provoquent une faute offensive de Wemby, se jettent sur le parquet et reviennent à -4 (83-79).

Jalen Brunson, évidemment !

Karl-Anthony Towns écope alors de sa cinquième faute, mais les Spurs continuent de déjouer. Comme lors du Game 4, ils insistent avec des tirs à mi-distance de De’Aaron Fox, et Jalen Brunson en profite pour marquer sept points de suite et donner l’avantage aux Knicks (88-85) !

À moins de deux minutes de la fin, KAT commet sa sixième et dernière faute du match, mais Victor Wembanyama ne convertit qu’un seul de ses deux lancers francs. Dylan Harper égalise pourtant, mais les Knicks gardent la mainmise sur la rencontre (88-88).

Si les Spurs doivent batailler pour marquer, Jalen Brunson, lui, choisit parfaitement son moment pour inscrire un floater plein de sang-froid. Une brique de Fox à 3-points, un lay-up manqué de Dylan Harper et un rebond offensif de Mitchell Robinson viennent alors crucifier San Antonio (92-88).

Les Knicks contrôlent les dernières secondes et le trophée Larry O’Brien prend la direction de New York !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson termine le boulot. Comme un symbole, Jalen Brunson avait gardé sa meilleure performance pour le match décisif. Bien défendu pendant trois matchs et demi, le meneur a trouvé son rythme en deuxième mi-temps du Game 4 et n’a plus ralenti. Cette nuit, avec ses coéquipiers maladroits, Brunson a mis son équipe sur son dos pour les garder dans le coup en première mi-temps, puis pour les ramener à hauteur, et enfin pour les faire gagner. Il a terminé la rencontre avec 45 des 94 points de New York. Un chef d’œuvre pour celui qui est allé chercher le titre et le trophée de MVP lors de ce Game 5.

– Les deux défenses ont pris le dessus en première mi-temps. À la pause, seuls Jalen Brunson (16 points, à 6/12 aux tirs) et Dylan Harper (11 points, à 4/6 aux tirs) étaient à 50% de réussite ou plus. Dans un match de nouveau extrêmement physique, marquer un panier a demandé des efforts de tous les instants. Les autres Knicks n’étaient qu’à 7/32 aux tirs et les autres Spurs, à 11/38 ! Autres faits marquants : les cinq contres de Victor Wembanyama, les six petits points de New York dans la raquette, et les sept ballons perdus de chaque côté.

– San Antonio encore trop court. Comme lors des Game 1, 2, et 4, les Spurs ont commencé la rencontre en boulet de canon avant de s’effondrer dans le dernier quart temps. Les hommes de Mitch Johnson comptaient 15 points d’avance en milieu de troisième quart temps, ils n’en comptaient plus que 7 en début de dernier quart-temps, avant de voir les Knicks mieux gérer la fin de match. De’Aaron Fox est de nouveau passé à côté. Stephon Castle a marqué son premier panier avec 30 secondes à jouer, et Victor Wembanyama a disparu de la circulation en dernier quart temps. Les Spurs ont joué ces Finals, les Knicks ont su les gagner.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.