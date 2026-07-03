Après Jaylen Brown, les Sixers visent LeBron James !

Philadelphie n’a pas encore fini. Au lendemain du transfert choc de Jaylen Brown, récupéré en échange de Paul George et de plusieurs choix de Draft, les Sixers sont désormais entrés dans la course à LeBron James.

D’après ESPN, la franchise tente de présenter son projet au quadruple MVP, libre de choisir sa prochaine destination pour la 23e saison de sa carrière. À 41 ans, LeBron James n’a pas l’intention de se précipiter, alors que les Warriors, les Cavaliers et le Heat sont également sur les rangs.

L’arrivée de Jaylen Brown change évidemment la perception du projet de Philadelphie. Sixième du vote pour le MVP cette saison, avec 28.7 points, 6.9 rebonds et 5.1 passes de moyenne, l’ancien Celtic offre aux Sixers une troisième star autour de Joel Embiid et Tyrese Maxey. Et l’accord trouvé avec Anfernee Simons ajoute encore du scoring extérieur à un groupe déjà beaucoup plus ambitieux que ces dernières semaines.

Les Warriors, les Cavaliers et le Heat sur la « short list »

Reste que le dossier est surtout financier. Pour l’instant, Philadelphie ne peut proposer à LeBron James que le minimum vétéran, soit environ 3.9 millions de dollars. Un obstacle majeur, même si le joueur a déjà fait savoir que son prochain choix dépendrait surtout de son bonheur personnel et de ses chances de gagner au plus haut niveau.

Golden State dispose, sur le papier, d’une marge de manoeuvre plus importante mais l’équation s’est compliquée après les retours de Kristaps Porzingis et De’Anthony Melton. Les Warriors auraient reçu des indications sur le fait qu’ils figurent sur la « short list » de LeBron James, sans forcément être aujourd’hui les favoris.

Cleveland doit aussi manoeuvrer pour libérer de le marge salariale, en se séparant possiblement de contrats intermédiaires comme ceux de Max Strus ou Dennis Schroder. Miami, de son côté, reste également à l’affût.

L’effectif des Sixers 2026/27 Meneurs : Tyrese Maxey Arrières/Ailiers : Jaylen Brown, Anfernee Simons, VJ Edgecombe, Dalen Terry, Jabari Walker, Justin Edwards Intérieurs : Joel Embiid, Dean Wade, Dominick Barlow, Adem Bona, Johni Broome, Ariel Hukporti

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.