Jaylen Brown, battu par les « analytics » des Celtics ?

« Les analytics, aujourd’hui, servent à discréditer et à contrôler les récits. » Quelques jours avant son transfert à Philadelphie, Jaylen Brown avait réglé ses comptes. Sur X/Twitter, l’ailier des Celtics avait répondu à ceux qui utilisaient les stats avancées pour relativiser son impact, malgré sa sixième place au vote du MVP, sa meilleure saison en carrière et son statut de MVP des Finals 2024.

« Lancez le ballon et aucun de ces gars n’est meilleur que moi des deux côtés du terrain. Pour qui travaille-t-il ? » avait-il poursuivi. « Personne n’a gagné plus de matchs, saison régulière et playoffs cumulés, depuis que je suis entré dans la ligue il y a dix ans. Les analytics sont en train de ruiner le jeu. On joue au basket IA. »

Sur le moment, cette sortie ressemblait surtout à une réponse aux analystes extérieurs. Mais peut-être qu’elle illustrait aussi le fossé avec ceux de sa propre franchise, à Boston…

Une anomalie historique

Car son transfert aux Sixers, contre Paul George et quelques choix de Draft, ne ressemble pas aux précédents historiques. Un joueur Top 6 au vote du MVP échangé dans la foulée, cela arrive extrêmement rarement. Et à chaque fois que ça s’est produit (Wilt Chamberlain en 1968, Kareem Abdul-Jabbar en 1975, Moses Malone en 1982, Shaquille O’Neal en 2004, Isaiah Thomas en 2017, Paul George en 2019), il y avait une explication claire : demande de transfert, blessure, conflit ouvert ou fin de cycle impossible à réparer.

Jaylen Brown ne rentrait dans aucune de ces cases. Il n’avait pas demandé à partir. Il n’était pas diminué physiquement comme Isaiah Thomas. Il n’était pas au cœur d’un divorce spectaculaire façon Shaquille O’Neal. Il n’avait pas forcé la main de sa franchise comme Paul George. Et pourtant, Boston a fini par tourner la page.

Pourquoi ? Peut-être à cause de tensions internes. Peut-être surtout parce que l’image que Jaylen Brown a de lui-même et de son impact sur le terrain était devenue trop éloignée de celle que les Celtics voyaient…

Deux lectures opposées

Jaylen Brown pouvait logiquement estimer qu’il avait porté Boston cette saison avec 28.7 points, 6.9 rebonds et 5.1 passes de moyenne, une place dans la All-NBA Second Team, un rôle de patron sans Jayson Tatum, et une équipe maintenue à la 2e place de l’Est. Qu’il était le principal responsable de cette « année sabbatique » torpillée.

C’est d’ailleurs ce qui rendait sa réaction après l’élimination au premier tour assez révélatrice. « C’est ma saison préférée », avait-il ainsi assuré, malgré la sortie de route précoce des Celtics. On pouvait comprendre l’idée : sans Jayson Tatum, il avait eu davantage de responsabilités, davantage le ballon en main, et il avait répondu par la meilleure saison individuelle de sa carrière.

Mais, du point de vue de Boston, cette phrase résumait aussi le décalage. Pour Jaylen Brown, cette saison avait confirmé ce qu’il pensait de lui-même : qu’il pouvait être le moteur d’une équipe de très haut niveau.

La lecture du « front office » était sans doute différente. Les Celtics ne gagnaient pas seulement grâce aux qualités de finisseur de Jaylen Brown, ses tirs difficiles ou sa capacité à sauver des possessions bien mal embarquées. Ils gagnaient aussi, et peut-être surtout, dans les marges, dans la « bataille des possessions » : pertes de balle limitées, rebond offensif, défense, possessions supplémentaires. Tout ce qui apparaît moins dans une ligne de stats classique, mais que les « analytics » valorisent énormément…

Or c’est précisément là que les critiques autour de Jaylen Brown revenaient. Boston affichait un meilleur « Net Rating » (différence entre points inscrits et encaissés sur 100 possessions) quand il était sur le banc que lorsqu’il était sur le terrain : +10.8 sans lui, contre +6.2 avec lui. Une statistique qu’il faut certes manier avec prudence, car elle dépend des rotations, des adversaires et de la qualité du banc, mais une anomalie tout de même spectaculaire.

C’est que l’arrière/ailier est peut-être un cas d’école, ses forces (isolation, jeu à mi-distance, impact défensif sur le porteur du ballon…) étant peu valorisées par les stats avancées, alors que ses faiblesses (pertes de balle, manque d’impact au rebond, aides défensives limitées…) ont par contre pas mal d’impact dans les « analytics ».

« Le septième meilleur joueur d’une équipe »

Avec 523 victoires en cumulé (saison régulière + playoffs) depuis son arrivée en NBA lors de la saison 2016/17, Jaylen Brown est en effet le joueur qui a le plus gagné dans la Grande Ligue depuis dix ans, devant Nikola Jokic.

Sauf que sur cette période, il est aussi l’un des joueurs dont l’équipe a le plus dominé lorsqu’il était sur le banc : Boston a ainsi affiché un différentiel cumulé de +1514 points sans lui sur le terrain. Seul Norman Powell (+1638) affiche un différentiel plus élevé sur les dix dernières années dans ce domaine.

Bobby Marks avait (malgré lui) résumé le malaise en rapportant l’avis d’un spécialiste des stats avancées : « Nous, on le voit comme le septième meilleur joueur d’une équipe. » Lui-même avait ensuite nuancé, expliquant qu’il était davantage un partisan du « eye test » et qu’il aimerait avoir Jaylen Brown dans son équipe. Mais le mal était fait.

Surtout parce que Boston avait déjà ouvert la porte. En proposant Jaylen Brown dans les discussions pour Giannis Antetokounmpo, les Celtics avaient envoyé un message impossible à effacer. Même si c’était pour le « Greek Freak », une fois qu’un nom est posé sur la table, il devient compliqué de prétendre qu’il est au cœur du projet.

Brad Stevens avait tenté de calmer le jeu. « Jaylen Brown est très important pour notre équipe », assurait-il, sans toutefois faire de garanties : « Je ne prédirai jamais l’avenir. » Avant de conclure, déjà comme un bilan : « Qu’il parte maintenant, après dix ans, ou au moment de prendre sa retraite, il y aura beaucoup à fêter. »

Un marché qui avait compris

À partir de là, les autres franchises savaient que Boston envisageait l’après-Brown. Que le joueur avait vu son nom circuler. Que la relation était plus que jamais fragilisée. Boston pouvait tenter de réparer une nouvelle fois sa relation avec Jaylen Brown, mais il devenait difficile pour Brad Stevens de faire monter les enchères…

Voilà sans doute pourquoi la contrepartie semble dérisoire. Paul George reste un ancien All-Star, mais il a 36 ans, il sort de deux saisons galères à Philadelphie, et les choix récupérés par Boston ne correspondent pas vraiment à ce qu’on attendrait pour un joueur ayant été dans le Top 6 de la dernière course pour le MVP. Surtout quand on compare ce que les Lakers ont de leur côté dû lâcher pour mettre la main sur Walker Kessler.

Mais le marché NBA ne récompense pas seulement le talent du joueur au cœur des négociations. Il mesure surtout la puissance des leviers dont dispose l’équipe qui tente de l’échanger. Quant à Jaylen Brown, qui voulait régler ses comptes avec les « analytics », il a surtout découvert que les plus décisifs étaient ceux de sa propre équipe.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.