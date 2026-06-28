Jaylen Brown règle ses comptes avec les « analytics »

Jaylen Brown n’a pas aimé. Déjà au cœur de nombreuses rumeurs de transfert depuis plusieurs jours, l’ailier des Celtics a vu son nom revenir dans un débat plus inattendu : sa valeur réelle… selon les stats avancées !

Sur SiriusXM NBA Radio, Bobby Marks expliquait ainsi que la cote de Jaylen Brown en NBA était très fluctuante. Pas à cause de son palmarès, ni de son impact visible sur le terrain, mais à cause de certains modèles statistiques.

« Il y a des sentiments mitigés à son sujet quand on parle aux équipes », a expliqué l’ancien dirigeant des Nets, devenu spécialiste du salary cap pour ESPN. « Les stats avancées de Jaylen Brown ne sont pas bonnes. J’ai un spécialiste du domaine qui m’a dit : ‘Nous, on le voit comme le septième meilleur joueur d’une équipe.’ »

Une phrase évidemment explosive, surtout quand elle concerne un joueur sacré champion NBA et MVP des Finals il y a deux ans, cinq fois All-Star, et encore auteur de la meilleure saison statistique de sa carrière.

« Pour qui travaille-t-il ? »

La réponse de l’intéressé n’a donc pas tardé. Sur X/Twitter, Jaylen Brown a dénoncé une manière de se servir des chiffres pour orienter les débats.

« Les analytics, aujourd’hui, servent à discréditer et à contrôler les récits », a-t-il écrit. « Lancez le ballon et aucun de ces gars n’est meilleur que moi des deux côtés du terrain. Pour qui travaille-t-il ? »

Dans un second message, le Celtic a aussi rappelé son bilan collectif depuis son arrivée en NBA : « Personne n’a gagné plus de matchs, saison régulière et playoffs cumulés, depuis que je suis entré dans la ligue il y a dix ans. Les analytics sont en train de ruiner le jeu. On joue au basket IA. »

Un coup de gueule qui illustre une tension de plus en plus classique en NBA : celle entre l’évaluation statistique et le « test visuel ». Dans le cas de Jaylen Brown, les chiffres avancés sont en effet beaucoup moins flatteurs que sa réputation, notamment parce que son jeu repose beaucoup sur des tirs à mi-distance et des isolations.

Le « On/Off », l’argument qui fâche

L’exemple le plus utilisé par ses détracteurs concerne le « On/Off », soit la différence d’efficacité d’une équipe quand un joueur est sur le terrain, et quand il est sur le banc. Alors que Jaylen Brown a pourtant terminé sixième du vote pour le MVP, les Celtics ont affiché un meilleur « Net Rating » lorsqu’il était sur le banc que lorsqu’il était sur le parquet. Boston était ainsi à +6.2 points sur 100 possessions avec lui, contre +10.8 sans lui.

Une anomalie spectaculaire pour un joueur présenté comme candidat au MVP, alors que Shai Gilgeous-Alexander (+16.5 | +4.2), Nikola Jokic (+10.7 | -2.8), Victor Wembanyama (+16.4 | +0.4) et les autres joueurs ayant reçu des votes pour le MVP rendent tous leur équipe statistiquement meilleure lorsqu’ils sont sur le parquet. Même si ce type de stat dépend évidemment des rotations, des adversaires et de la qualité du banc.

Bobby Marks a d’ailleurs rapidement tenté de nuancer. Sur X/Twitter, il a rappelé qu’il ne faisait que rapporter l’avis d’un interlocuteur issu du monde des statistiques, et que son propre jugement était bien différent. L’analyste d’ESPN a ainsi expliqué qu’il était davantage un partisan du « eye test », qu’il aimerait avoir Jaylen Brown dans son équipe, et qu’il le voyait comme un joueur capable d’aider n’importe quelle franchise visant le titre.

Mais le mal était fait. Dans un été déjà chargé par les rumeurs sur son avenir à Boston, Jaylen Brown a surtout vu dans cette sortie une tentative de minimiser sa valeur. Et comme souvent, il a préféré répondre frontalement.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.