Jaylen Brown transféré à Philadelphie contre Paul George !!!

Après des semaines de rumeurs et de tractations en coulisses, le transfert de Jaylen Brown est maintenant officiellement acté : ESPN annonce qu’il est échangé contre Paul George, deux futurs « premier tour » de Draft (2028, 2031) et deux futurs « second tour » de Draft (2028, 2030) !

Après dix ans, plusieurs sélections All-Star et All-NBA, un titre de champion et un titre de MVP des Finals, Jaylen Brown quitte donc Jayson Tatum et Boston – sans jamais l’avoir réclamé – pour retrouver Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe du côté de Philadelphie. Qui ont, par conséquent, signé la fin de son aventure dans le Massachusetts en l’éliminant au premier tour des derniers playoffs.

L’histoire entre Jaylen Brown et les Celtics méritait sans doute de mieux se terminer, mais l’issue paraissait également inévitable quand on regarde ses derniers « likes » ou commentaires sur les réseaux sociaux. D’autant qu’au sortir de la meilleure saison de sa carrière, le le fait de le voir évoqué dans les rumeurs de transfert pour Giannis Antetokounmpo n’a rien arrangé non plus…

En échange, Paul George atterrit donc à Boston et, là aussi, c’est la fin d’un chapitre en Pennsylvanie. Un chapitre certes beaucoup moins glorieux que celui de « JB », puisque « PG » était censé faire passer un cap aux Sixers quand il y a signé en 2024, mais il n’a finalement pas réussi à faire mieux qu’une apparition en demi-finale de conférence, cette année.

Le voilà désormais associé à Jayson Tatum, Derrick White ou encore Payton Pritchard, mais on peut légitimement se demander si avec ce transfert, les Celtics ne se sont pas davantage affaiblis qu’autre chose. Financièrement, ils s’y retrouvent car Jaylen Brown et Paul George possèdent des salaires à peu près équivalents, et qui expireront en 2029 pour le premier et en 2028 pour le second.