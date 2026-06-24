Avec Jaylen Brown, Brad Stevens ne veut pas « prédire l’avenir »

Partira, partira pas ? C’est la question qui va désormais occuper l’actualité autour de Jaylen Brown et Boston. La franchise a mis son nom dans la balance pour tenter de récupérer Giannis Antetokounmpo. Comme les Celtics n’ont pas battu le Heat au jeu des enchères, ils ont maintenant un dossier brûlant entre les mains.

Le MVP des Finals 2024 est pleinement conscient que ses dirigeants sont prêts à le transférer. Par conséquent, il devient compliqué de prétendre qu’il est toujours au centre du projet… Brad Stevens a pourtant pris la parole pour éteindre le début d’incendie. « Jaylen Brown est très important pour notre équipe », assure le président des Celtics, qui ne s’avance néanmoins pas à garantir qu’il sera encore un joueur de Boston d’ici quelques semaines.

« Je ne prédirai jamais l’avenir. Tout ce que j’ai pu observer, tout ce à quoi j’ai réfléchi ces dernières années s’articule autour de ces joueurs. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Je tiens à souligner très clairement à quel point il a toujours été apprécié. Il a été formidable. C’est un coéquipier exceptionnel et une personne avec laquelle il est agréable d’évoluer. »

Son départ déjà évoqué…

Comme d’habitude, mais peut-être avec une urgence encore plus appuyée cette année, Brad Stevens et son ancien joueur ont eu plusieurs entretiens depuis le début de l’intersaison.

« Avec toutes les rumeurs et ce qui va avec, son nom qui fait la une partout, ce n’est pas facile. On voulait vraiment être le plus proactif et franc que possible à ce sujet. On a eu de très bonnes discussions, en toute franchise », précise le président, qui n’a pas voulu donner le détail de ces échanges avec l’ailier. « Je n’aime pas que cela devienne un sujet d’actualité très médiatisé. On essaie de garder les choses aussi confidentielles et discrètes que possible. Les rumeurs sont les rumeurs et il y aura toujours beaucoup de bruit autour de ça. »

D’après Shams Charania, c’est plus que du bruit car, outre les négociations avec les Bucks désormais terminées, les Celtics écoutent encore les offres pour Jaylen Brown. Un départ cet été n’est donc clairement pas à exclure. Les propos de Brad Stevens, en creux, le confirment.

« Qu’il parte maintenant, après dix ans, ou au moment de prendre sa retraite, il y aura beaucoup à fêter », conclut le dirigeant, comme s’il tirait déjà un premier bilan. « On a une excellente relation, une relation franche dans laquelle on parle de tout. Mais je ne veux pas prédire l’avenir. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.