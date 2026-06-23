Après l’échec Giannis, Boston face au cas Jaylen Brown

Boston voulait Giannis Antetokounmpo mais pas à n’importe que prix. Le problème, c’est que les Celtics ont ouvert un autre dossier, presque aussi sensible : celui de Jaylen Brown.

D’après Brian Windhorst, il faut désormais s’attendre à une bataille pour récupérer l’ailier All-Star. Une conséquence directe des négociations avec Milwaukee, puisque Boston avait placé Jaylen Brown au centre de son offre pour le « Greek Freak ». Les Bucks ont finalement choisi la proposition de Miami, plus riche en jeunes joueurs et en choix de Draft, mais le signal envoyé par les Celtics est difficile à ignorer.

Selon The Athletic, Milwaukee a réellement étudié l’idée d’en faire son nouveau visage de franchise. Le problème ? Les dirigeants des Bucks craignaient de se retrouver avec un joueur majeur, très cher… et pas forcément enthousiaste à l’idée de s’inscrire dans la durée dans le Wisconsin.

Cette hésitation a profité au Heat, qui a fini par convaincre Milwaukee avec un « package » autour de Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr, Kasparas Jakucionis et plusieurs choix de Draft. Mais pour Boston, le mal est peut-être fait. Une fois qu’un joueur du calibre de Jaylen Brown a été mis sur la table, même pour Giannis Antetokounmpo, il devient compliqué de prétendre qu’il est toujours au centre du projet.

À 29 ans, Jaylen Brown reste pourtant une superstar dans ses meilleures années, cinq fois All-Star, MVP des Finals 2024 et encore sous contrat pour trois saisons. C’est précisément ce qui peut déclencher une surenchère : peu de joueurs de ce niveau deviennent accessibles. Les équipes ambitieuses ne manqueront donc pas de se renseigner.

Reste la question la plus délicate pour Boston : comment tourner la page si aucune offre ne convient ? Garder Jaylen Brown aux côtés de Jayson Tatum est toujours possible, et Brad Stevens y était parvenu après les rumeurs autour d’une offre pour Kevin Durant en 2022. Sauf que les choses ont changé depuis, et que JB a répété toute la saison qu’il n’avait pas la reconnaissance qu’il mérite, même s’il a terminé à la 6e place des votes pour le MVP.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.