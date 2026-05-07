Jaylen Brown et Brad Stevens calment les rumeurs de malaise

« J’ai simplement entendu parler de beaucoup de choses qui se passent au sein de l’organisation de Boston avec JB. Je pense qu’une partie de lui se dit : ‘Je vous ai montré davantage qui je suis en tant que basketteur. Pas seulement ce que j’ai fait sur le terrain, mais aussi le leadership dont j’ai fait preuve au sein de cette équipe, et vous l’avez vu alors que notre meilleur joueur était absent.’ Tout ça, je pense que ça a joué un rôle dans sa frustration. »

La sortie est signée Tracy McGrady. L’ancien arrière scoreur, désormais lancé dans le podcast « Cousins » avec Vince Carter, s’est fait l’écho de rumeurs évoquant une possible détérioration de la relation entre Jaylen Brown et les Celtics. Présenté comme un proche, voire un mentor, de l’ailier de Boston, T-Mac a ainsi laissé entendre que le MVP des Finals 2024 pourrait nourrir une forme de frustration vis-à-vis de sa franchise.

Une prise de parole qui a forcément fait du bruit. Jaylen Brown est l’un des visages des Celtics depuis bientôt dix ans, et son statut a encore évolué ces derniers mois, notamment en l’absence de Jayson Tatum. De quoi alimenter, après une élimination frustrante, les spéculations habituelles autour de l’équilibre interne d’un candidat au titre.

Brad Stevens calme immédiatement le jeu

Mais à Boston, on n’a pas tardé à éteindre l’incendie. Brad Stevens, président des opérations basket des Celtics, a assuré s’être entretenu avec Jaylen Brown lundi, décrivant leur échange comme « tout à fait positif ».

« Il ne m’a pas fait part de frustrations », a déclaré le dirigeant. « Nous sommes ensemble depuis dix ans, et je pense sincèrement que… bien sûr, j’adore JB. Tout le monde ici adore JB, et je pense que, comme pour tous nos autres joueurs, alors que nous arrivons à la fin de la saison, je serai là, et ma porte est toujours ouverte. »

L’élimination des Celtics a forcément laissé des traces. Leader de Boston en l’absence de Jayson Tatum, Jaylen Brown a assumé son rôle, avant de voir la saison de son équipe s’arrêter brutalement. Il a également été sanctionné d’une amende de 50 000 dollars pour ses propos sur l’arbitrage, preuve d’une frustration réelle sur le plan sportif.

Mais entre frustration compétitive et rupture avec l’organisation, il y a un pas que Brad Stevens refuse de franchir.

« Si quelqu’un veut venir en parler, parler de son équipe, de sa situation, peu importe, je suis tout ouïe. Et ça vaut pour les 16 joueurs de l’effectif, pas seulement Jaylen, pas seulement Jayson (Tatum), pas seulement ceux qui sont ici depuis longtemps. Je pense qu’il est vraiment important d’être disponible. Je le suis donc, et rien de tout cela ne m’a été exprimé », a poursuivi le dirigeant.

Jaylen Brown répond à son tour

Surtout, Jaylen Brown lui-même a rapidement tenu à remettre les choses en perspective. Interpellé sur ces rumeurs lors d’un live Twitch, l’ailier des Celtics a assuré qu’il n’existait pas de fracture avec sa direction. Il a même regretté que Brad Stevens ait eu à répondre publiquement à ces spéculations.

Le basketteur a notamment affirmé entretenir une « très bonne relation » avec le président des opérations basket de Boston, avant de réaffirmer son attachement à la franchise.

« J’aime Boston », a-t-il lancé, ajoutant que s’il ne tenait qu’à lui, il pourrait encore porter le maillot des Celtics pendant dix ans. De quoi éteindre le début d’incendie ? Sans doute, même si c’est peut-être aussi un rappel de sa part. Car à l’été 2022, Jaylen Brown avait été mentionné dans des rumeurs d’échanges autour de Kevin Durant.

Et si Brad Stevens avait assuré avoir été « transparent » avec Jaylen Brown sur le sujet, l’épisode l’avait profondément marqué, lui rappelant qu’il n’était pas forcément intouchable dans le Massachusetts.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.