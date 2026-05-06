Jaylen Brown à l’amende pour ses nouvelles critiques de l’arbitrage

C’est au lendemain du Game 7 perdu par Boston, en plein pendant son live Twitch, que Jaylen Brown s’était laissé aller à de nouvelles critiques contre l’arbitrage. Par conséquent, la NBA lui inflige une nouvelle amende, de 50 000 dollars cette fois-ci.
En janvier, le joueur des Celtics en avait déjà reçu une de 35 000 dollars pour le même motif et la NBA a ainsi gonflé la note, car il est maintenant devenu coutumier du fait.
Mécontent de la différence de traitement qu’il estime subir par rapport à d’autres stars, comme Joel Embiid qui « floppe » d’après lui, Jaylen Brown s’était donc plaint des coups de sifflet des arbitres de la série, ce lundi.
« Si c’est une faute offensive, il faut la siffler. C’est le même mouvement, les mêmes arbitres, mais il n’y a rien ? Et c’est autorisé ? D’accord. Mais moi, on me le siffle ? Tout le monde le fait, mais si c’est moi, c’est faute offensive… », s’emportait-il devant ses abonnés, illustrant ses propos par une action de Paul George.
Lors du premier tour contre Philadelphie, Jaylen Brown a surtout commis 10 fautes offensives et personne n’a plus été sanctionné que lui. Un total injuste et anormal à ses yeux.
« Les arbitres ont clairement leur objectif : si Jaylen fait ce mouvement, on lui siffle faute offensive et on fait ça à chaque fois… » ajoutait-il carrément. « Je ne sais pas si c’est parce que j’ai mis en colère les arbitres. Je les critique, j’ai fait des remarques les concernant à plusieurs reprises. Donc ils ont décidé qu’en playoffs, ils allaient me le faire payer. J’ai parlé à des arbitres qui me l’ont confirmé et c’est exactement ce qu’ils ont fait. C’est clairement une stratégie. Il y a des arbitres qui mériteraient de faire l’objet d’une enquête. »
|Jaylen Brown
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|BOS
|78
|17:25
|45.4
|34.1
|68.5
|0.6
|2.2
|2.8
|0.8
|1.8
|0.4
|0.9
|0.2
|6.6
|2017-18
|BOS
|70
|30:45
|46.5
|39.5
|64.4
|0.9
|4.0
|4.9
|1.6
|2.6
|1.0
|1.8
|0.4
|14.5
|2018-19
|BOS
|74
|25:51
|46.5
|34.4
|65.8
|0.9
|3.4
|4.2
|1.4
|2.5
|0.9
|1.3
|0.4
|13.0
|2019-20
|BOS
|57
|33:56
|48.1
|38.2
|72.4
|1.1
|5.3
|6.4
|2.1
|2.9
|1.1
|2.2
|0.4
|20.3
|2020-21
|BOS
|58
|34:28
|48.4
|39.7
|76.4
|1.2
|4.8
|6.0
|3.4
|2.9
|1.2
|2.7
|0.6
|24.7
|2021-22
|BOS
|66
|33:38
|47.3
|35.8
|75.8
|0.8
|5.3
|6.1
|3.5
|2.5
|1.1
|2.7
|0.3
|23.6
|2022-23
|BOS
|67
|35:54
|49.1
|33.5
|76.5
|1.2
|5.7
|6.9
|3.5
|2.6
|1.1
|2.9
|0.4
|26.6
|2023-24
|BOS
|70
|33:28
|49.9
|35.4
|70.3
|1.2
|4.3
|5.5
|3.6
|2.6
|1.2
|2.4
|0.5
|23.0
|2024-25
|BOS
|63
|34:15
|46.3
|32.4
|76.4
|1.3
|4.5
|5.8
|4.5
|2.4
|1.2
|2.6
|0.3
|22.2
|2025-26
|BOS
|71
|34:25
|47.7
|34.7
|79.5
|1.1
|5.8
|6.9
|5.1
|2.7
|1.0
|3.6
|0.4
|28.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.