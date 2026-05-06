Jaylen Brown à l’amende pour ses nouvelles critiques de l’arbitrage

C’est au lendemain du Game 7 perdu par Boston, en plein pendant son live Twitch, que Jaylen Brown s’était laissé aller à de nouvelles critiques contre l’arbitrage. Par conséquent, la NBA lui inflige une nouvelle amende, de 50 000 dollars cette fois-ci.

En janvier, le joueur des Celtics en avait déjà reçu une de 35 000 dollars pour le même motif et la NBA a ainsi gonflé la note, car il est maintenant devenu coutumier du fait.

Mécontent de la différence de traitement qu’il estime subir par rapport à d’autres stars, comme Joel Embiid qui « floppe » d’après lui, Jaylen Brown s’était donc plaint des coups de sifflet des arbitres de la série, ce lundi.

« Si c’est une faute offensive, il faut la siffler. C’est le même mouvement, les mêmes arbitres, mais il n’y a rien ? Et c’est autorisé ? D’accord. Mais moi, on me le siffle ? Tout le monde le fait, mais si c’est moi, c’est faute offensive… », s’emportait-il devant ses abonnés, illustrant ses propos par une action de Paul George.

Lors du premier tour contre Philadelphie, Jaylen Brown a surtout commis 10 fautes offensives et personne n’a plus été sanctionné que lui. Un total injuste et anormal à ses yeux.

« Les arbitres ont clairement leur objectif : si Jaylen fait ce mouvement, on lui siffle faute offensive et on fait ça à chaque fois… » ajoutait-il carrément. « Je ne sais pas si c’est parce que j’ai mis en colère les arbitres. Je les critique, j’ai fait des remarques les concernant à plusieurs reprises. Donc ils ont décidé qu’en playoffs, ils allaient me le faire payer. J’ai parlé à des arbitres qui me l’ont confirmé et c’est exactement ce qu’ils ont fait. C’est clairement une stratégie. Il y a des arbitres qui mériteraient de faire l’objet d’une enquête. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.