Jaylen Brown : « Les arbitres choisissent pour qui ils ont envie de siffler »

Finalement, la NBA aura entendu Jaylen Brown, qui demandait à recevoir une amende après la défaite des Celtics contre les Spurs, samedi, et qui en a bien reçu une de 35 000 dollars, pour avoir une fois encore critiqué l’arbitrage.

« Je pense que quelque chose devait être dit » a-t-il estimé à ce sujet. « Collectivement, nous sommes l’équipe qui tire le moins de lancers-francs de toute la ligue. Donc, il s’agissait juste de protéger mes coéquipiers et moi-même. Je pense que l’on mérite un peu plus de respect. […] Les statistiques montrent que notre équipe est bonne dernière [au niveau des lancers-francs tentés]. Et on ressent aussi un manque de constance. Donc je veux et j’espère qu’ils prendront le temps d’étudier tout ça. J’ai la sensation que les défenseurs s’en sortent bien sur beaucoup de situations et ça rend mon travail bien plus difficile. »

Toujours en quête de respect

Jaylen Brown dit vrai : Boston tente en moyenne 19 lancers-francs par match et aucune équipe ne fait pire en NBA. C’est déjà la quatrième fois de la saison – après Utah, Orlando et Minnesota – qu’il exprime son mécontentement par rapport à l’arbitrage.

Mais rien ne change, alors que le quadruple All-Star pénètre beaucoup et n’est que le 15e joueur à tenter le plus de lancers-francs en moyenne (un peu plus de 7 par match).

« Je pense juste que l’on a besoin d’un peu plus de respect » a-t-il répété. « On est sur le terrain, on se bat et on fait partie des meilleures équipes de la ligue. Ce n’est pas comme si on ne se donnait pas à fond de chaque côté du terrain, en défense et en attaque. C’est dur de battre de bonnes équipes si vous n’allez sur la ligne que quatre fois lorsque vous affrontez des adversaires de qualité. Peu importe les schémas tactiques ou le reste : si cet aspect du jeu n’est pas à la hauteur et que c’est permanent, alors c’est dur de gagner ce genre de matches. »

Il en vient à étudier ses adversaires !

Désireux que quelque chose évolue, alors que son coach Joe Mazzulla s’était également plaint lundi, Jaylen Brown s’est carrément permis d’étudier le jeu de certains adversaires, souvent récompensés par les arbitres, pour voir ce qui cloche chez lui.

« Je fais les mêmes choses qu’eux… » en a-t-il conclu. « Les arbitres choisissent juste pour qui ils ont envie de siffler et c’est ce qui me gonfle. En fait, tout le monde devrait être arbitré de manière juste et constante, mais on a la sensation qu’il y a un parti pris. Que certains choisissent de siffler certaines fautes pour certains joueurs et que d’autres choisissent de ne pas le faire. Je ne sais pas ce qui entre en compte dans la prise de décision, mais il est assez clair que certains joueurs, de certaines équipes, de certains marchés ou de certains profils, ont un traitement de faveur par rapport à d’autres. Alors que ça ne devrait être que du basket. »

Semble-t-il résigné, Jaylen Brown préfère relativiser et se dire que les Celtics sont, même sans de nombreux coups de sifflet, sur le podium de la conférence Est.

« On est une équipe suffisamment bonne pour battre, malgré ça, la moitié des équipes de la ligue » a-t-il expliqué. « Simplement parce que l’on produit un meilleur basket, que l’on est bien placés et que l’on est plus intelligents. Mais quand vous affrontez de très bonnes équipes… Ça rend les choses difficiles. […] En tant que leader, mon rôle est que ça ne nous affecte pas, pour qu’on ne passe pas notre temps à nous plaindre. Mais quand vous attaquez le cercle et que les arbitres ne sifflent pas, ça nous donne une mauvaise possession, qui se répercute ensuite sur notre défense, car ça finit en points pour l’adversaire. Alors, je commence à réfléchir, à me demander si je dois être agressif sur cette action ou plutôt faire la passe. On commence à hésiter et c’est un effet boule de neige. Mais je vais continuer à être agressif, tout en veillant à avoir une mentalité stoïque et passer à l’action suivante, si je n’obtiens pas de coup de sifflet. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 36 34:15 49.5 37.6 77.9 1.2 5.3 6.4 5.0 3.1 1.0 3.8 0.4 29.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.