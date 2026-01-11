Jaylen Brown pousse une nouvelle gueulante contre l’arbitrage

C’est devenu une habitude : propulsé leader des Celtics en l’absence de Jayson Tatum, Jaylen Brown s’est déjà agacé à plusieurs reprises de la façon dont il était arbitré. Et ce n’est pas le match face aux Spurs qui va le calmer.

Bien contenu par la défense texane (27 points à 11/28 au tir, 8 rebonds, 7 passes mais 5 pertes de balle), l’ailier s’est lâché contre les officiels de la rencontre après la défaite…

« Honnêtement, je trouve qu’on leur a laissé beaucoup de choses et je suis fatigué de cette inconstance » a-t-il expliqué face à la presse. « Je vais prendre l’amende. Il y a eu trop de merdes ce soir. Les Spurs sont une bonne équipe sur le plan défensif, mais ils ne sont pas aussi bons que ça ! »

Si les Celtics ont peut-être manqué d’agressivité face à la muraille Wembanyama près du cercle, Jaylen Brown estime que la différence en termes de lancers-francs tentés (4 pour Boston, 20 pour San Antonio) est anormale.

Un quatrième quart-temps raté

« C’est extrêmement frustrant. On joue dur. On dépasse les attentes, on se bat en défense. Et ils récompensent les adversaires avec des fautes légères. Puis on attaque et les adversaires peuvent faire ce qu’ils veulent. J’espère que quelqu’un fera des montages vidéo » a-t-il poursuivi. « Chaque fois qu’on joue une bonne équipe, l’inconstance est folle. Je vais prendre l’amende. Curtis (Blair, l’arbitre en chef du match) et les autres gars ont été affreux. Je m’en fous. Ils peuvent me mettre à l’amende. C’est fou, comme à chaque fois qu’on joue une bonne équipe. »

Joe Mazzulla n’a pas voulu s’aventurer sur le même terrain glissant que son joueur, se concentrant de son côté sur les errances défensives de ses joueurs, en assurant qu’il y avait « quatre ou cinq fautes contrôlables ».

Car les coups de sifflet n’expliquent que très partiellement le quatrième quart-temps complètement raté de Jaylen Brown, à 1/9 au tir avec deux pertes de balle, le joueur de Boston s’étant souvent cassé les dents sur « Wemby ».

« Si on ne peut pas aller sur la ligne des lancers et que les adversaires peuvent être physiques et nous empêcher d’aller chercher nos spots, alors c’est dur de gagner des matchs du genre. On shoote quatre lancers et on perd de quatre points » a-t-il conclu. « Je ne dis pas que ça dit tout du match. On doit mieux trouver nos spots, je dois mieux trouver mes spots mais merde. J’attaque le cercle, je suis physique, je ne floppe pas, je n’ai pas peur du contact. J’y vais fort, je suis athlétique et je n’obtiens rien. Aucun lancer-franc ce soir. Donnez-moi l’amende. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 35 33:58 49.9 37.2 77.9 1.2 5.2 6.4 5.0 3.1 1.0 3.7 0.4 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.