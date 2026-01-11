Victor Wembanyama trop fort pour les Celtics !

Victor Wembanyama se souviendra de sa première victoire en carrière à Boston ! Dans un match disputé jusqu’au bout, le All-Star tricolore a dû s’employer aux côtés de De’Aaron Fox (21 points, 9 rebonds et 6 passes) et Keldon Johnson (18 points, 10 rebonds) pour aller chercher la victoire.

Les Celtics ont fait le nécessaire pour enflammer la rencontre, en essayant de miser sur de l’agressivité en défense et du jeu rapide en attaque pour éviter d’avoir à croiser le mont Wemby dans la raquette. Les locaux ont réussi leur coup, Jaylen Brown s’offrant au passage deux paniers à 3-points sur la tête de l’intérieur français pour faire gonfler l’écart, jusqu’à un nouveau 3-points signé Luka Garza (26-17).

Le Français s’est accroché pour inverser la tendance et ramener les siens dans le coup, notamment après un 3-points, un dunk autoritaire et un service pour le 3-points de Dylan Harper, avant de voir Julian Champagnie scorer à son tour pour ramener les Texans à -2 (43-41). Pour tenir bon, Boston a pu compter sur le sang-froid de Derrick White, auteur de 8 points dont deux flèches derrière l’arc, et Jaylen Brown afin de garder la tête à la pause (55-50).

Derrick White ayant recommencé le troisième quart-temps par un 3-points, Victor Wembanyama n’a pas tardé pour répliquer, scorant six points de suite avant de marquer son territoire en montant au block devant un Jaylen Brown parti pour tenter le poster dunk. Le Français ne s’est pas arrêté là, allant chercher une passe lobée que seul lui peut finir, avec la faute en prime, avant de s’offrir un dunk dans le trafic pour débuter le dernier acte et bonifier le 3-points de Julian Champagnie juste avant (75-78).

Cette fois, les Spurs ont pris les commandes au score, mais Boston n’a pas eu le temps de gamberger, repassant en tête grâce aux 3-points du trio White-Scheierman-Simons afin de reprendre jusqu’à 5 points d’avance (89-84), forçant le retour de Wemby aux affaires. Sous son impulsion, San Antonio a réussi à finir plus fort, entre le dunk de Luke Kornet, le 3-points de Keldon Johnson pour repasser devant (93-94) et ses deux derniers paniers qui ont fini par forcer la décision en faveur des Texans, vainqueurs 100-95.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Imprévisible “Wemby”. Le Français n’a pas dû apprécier l’entame de match des Celtics et s’est attelé à faire son maximum pour inverser la dynamique dès sa première entrée en jeu. Victor Wembanyama a enchaîné les actions décisives pour maintenir son équipe au contact, avant de compiler les actions “clutch” après le repos, comme ses deux contres sur Jaylen Brown mais aussi ses deux finitions aériennes, sur une passe lobée envoyée par Stephon Castle puis un service de De’Aaron Fox, et surtout ses deux derniers paniers dont celui de la victoire à mi-distance.

– Jaylen Brown passe du tout au rien. Il a illuminé le début de partie avec ces 3-points “arc-en-ciel” devant Wemby qui ont chatouillé le plafond du TD Garden avant de tomber dans le cercle, puis s’est retrouvé de plus en plus en difficulté au fil du match. Il y a eu ses deux tentatives près du cercle qui ont terminé par deux contres du Français, puis la fin de match où il a flanché à deux reprises, sur un 3-points grand ouvert à 93-95 puis suite à une perte de balle causée par une interception rusée de De’Aaron Fox sur la transition, qui a permis à Julian Champagnie de scorer deux points de plus en contre-attaque. Deux séquences qui ont fait très mal à Boston.

– Retour gagnant pour Luke Kornet. Champion NBA en 2024 avec les Celtics, le pivot était de retour pour la première fois au TD Garden où il a passé un peu plus des trois dernières précédentes. Un retour gagnant pour le pivot qui a oeuvré sur le terrain en fin de match pour assurer la victoire, avec un dunk autoritaire en réponse à Neemias Queta puis en inscrivant le dernier lancer du match.

– Quatre petits lancer-francs pour Boston. Les Celtics ont fini la partie à 3/4 aux lancers-francs, là où les Spurs ont pu se présenter sur la ligne de réparation à 20 reprises. Un écart qui ne manquera pas de faire parler du côté de Boston, même si à vouloir éviter Wemby à tout prix, les C’s ont oublié d’agresser le cercle…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.