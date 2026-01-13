Après ses critiques sur les arbitres, Jaylen Brown passe à la caisse

« C’est extrêmement frustrant. On joue dur. On dépasse les attentes, on se bat en défense. Et ils récompensent les adversaires avec des fautes légères. Puis on attaque et les adversaires peuvent faire ce qu’ils veulent. J’espère que quelqu’un fera des montages vidéo. Chaque fois qu’on joue une bonne équipe, l’inconstance est folle. Je vais prendre l’amende. Curtis (Blair, l’arbitre en chef du match) et les autres gars ont été affreux. Je m’en fous. Ils peuvent me mettre à l’amende. C’est fou, comme à chaque fois qu’on joue une bonne équipe. »

Jaylen Brown avait donc prévenu qu’il était prêt à « prendre l’amende » et la NBA n’a pas tardé à lui répondre. L’arrière/ailier des Celtics a écopé d’une sanction de 35 000 dollars pour « critique publique de l’arbitrage », après ses déclarations (et un message sur les réseaux sociaux) dans la foulée de la défaite face aux Spurs.

Dans un match tendu et accroché, Boston n’avait ainsi obtenu que 4 lancers francs, contre 20 pour San Antonio. Un écart qui a mis Jaylen Brown hors de lui, d’autant qu’il n’a lui-même obtenu aucune tentative sur la ligne.

Face à la presse, le All-Star n’a toutefois pas seulement dénoncé une « inconstance » : il a aussi ciblé nommément l’arbitre en chef de la rencontre, Curtis Blair, estimant que les Spurs avaient été autorisés à jouer très physique alors que les Celtics étaient sanctionnés sur des contacts légers de l’autre côté du terrain. Un registre de critique frontal (et public) qui tombe directement sous le coup des règles de la ligue.

D’autant que Jaylen Brown multiplie les attaques contre l’arbitrage cette saison, alors qu’il est le chef de file des Celtics en l’absence de Jayson Tatum. Reste à voir si Joe Mazzulla sera également sanctionné…

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 36 34:15 49.5 37.6 77.9 1.2 5.3 6.4 5.0 3.1 1.0 3.8 0.4 29.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.