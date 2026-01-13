Quand Joe Mazzulla répond “illegal screen” à toutes les questions

En matière de “meme” de conférence de presse, on connaissait le “We’re talking about practice” d’Allen Iverson et le “Both teams played hard” de Rasheed Wallace, et désormais il faudra ajouter le “Illegal screen” de Joe Mazzulla. Cette nuit, après la défaite des Celtics à Indianapolis, le coach de Boston a répondu à toutes les questions des journalistes par ce “illegal screen”, que l’on peut traduire par “écran mobile”.

Dans son viseur, l’écran de Pascal Siakam sur Derrick White sur le panier de la gagne de l’ailier des Pacers. Le Camerounais écarte bien le coude et envoie White au sol. Cela suffit derrière à trouver l’espace libre pour aller marquer avec la planche, et donner la victoire aux Pacers.

Voici le transcript complet de la conférence de presse.

Question : Joe, vous vous êtes donné une chance de gagner. Pouvez-vous nous expliquer les deux ou trois dernières possessions ?

Mazzulla : « Écran illégal. »

Question : « Qu’avez-vous dit ? »

Mazzulla : « Écran illégal. »

Reporter : « Écran illégal ? »

Mazzulla : « Écran illégal ? »

Reporter : Après avoir craqué dans un premier temps, comment avez-vous réussi à revenir dans le match ?

Mazzulla : « Écran illégal. »

Reporter : « Que voulez-vous dire par là ? Qu’est-ce que vous voulez que les gens sachent à ce sujet ? »

Mazzulla : « Écran illégal. »

Reporter : « Voulez-vous dire autre chose ? »

Mazzulla : « Écran illégal. »