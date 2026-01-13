Héros face aux Celtics, Pascal Siakam arrache une 3e victoire de suite

Diffusé en antenne nationale, ce Pacers – Celtics souffre évidemment des absences de Tyrese Haliburton et Jayson Tatum, mais aussi de celle de Jaylen Brown, touché au dos.

Une aubaine pour Indiana, qui s’est appuyé sur Jay Huff (20 points) et un « game-winner » de Pascal Siakam (21 points, 8 rebonds, 6 passes) à 6.1 secondes de la fin pour repousser Payton Pritchard (23 points, 8 passes) et Boston, puis empocher la victoire (98-96).

Ce troisième succès d’affilée, les Pacers ne l’ont pas volé. Longtemps aux commandes dans cette partie, grâce à une adresse à 3-points redoutable et un Jay Huff souvent laissé seul derrière l’arc, mais également à l’aise pour violenter le cercle sur un « reverse dunk », ils ont fait la course en tête plus de la moitié du temps.

Se détachant plus particulièrement dans le troisième quart-temps, avec un 20-4 pour ouvrir la période, réussi par les titulaires d’Indiana. Outre la spontanéité de Jay Huff, ce sont l’agressivité de Pascal Siakam et l’altruisme d’Andrew Nembhard, ainsi que leur discipline collective (aucune faute durant quinze minutes !), qui ont propulsé les hommes de Rick Carlisle après la pause.

Pas du genre à abandonner, les Celtics ont réussi à recoller à une possession, avec le coup de chaud d’un Payton Pritchard quelque peu esseulé, mais l’avantage n’a pas changé de camp. Au mieux, Derrick White a remis les compteurs à zéro à 29 secondes de la fin (96-96), mais Pascal Siakam lui a répondu sur la possession suivante, puis ce même White a raté le dernier tir, pour la gagne.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Indiana lâche le pire bilan de la ligue. Après leurs treize défaites consécutives, les Pacers retrouvent des couleurs depuis trois matches. Ce qui leur permet de ne plus être en possession du pire bilan de toute la NBA, désormais détenu par les Pelicans : 9-32 contre 9-31. De quoi redonner le moral à un groupe clairement pas épargné depuis le début de saison, mais qui reste capable de faire chuter de grosses écuries quand les étoiles s’alignent et que l’équipe reste fidèle à ses principes. À savoir se battre sur tous les ballons, mettre une grosse pression défensive et faire bouger la balle.

Boston plombé par sa maladresse. Sans Jaylen Brown, réprimandé quelques instants auparavant par la NBA, les Celtics s’attendaient à souffrir à Indianapolis, même contre une équipe en difficulté, et cela n’a pas raté. Contrairement à d’habitude, ils n’ont pas réglé la mire de loin, concédant d’ailleurs presque deux fois plus de paniers à 3-points. Pas non plus très propres ballon en main, dans le troisième quart-temps notamment, les hommes de Joe Mazzulla se sont en quelque sorte laissés endormir par leurs adversaires et leur domination à l’intérieur n’aura pas suffi à compenser toutes leurs défaillances collectives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.