Jaylen Brown « ne comprend pas » pourquoi les arbitres ne lui donnent rien

Depuis le début de saison, Jaylen Brown n’a pas manqué de manifester sa frustration et sa colère contre l’arbitrage. À ses yeux, les Celtics ne sont pas suffisamment récompensés ni protégés, et cela fait plus d’un mois que cela dure.

Avec un peu plus de 6 lancers-francs tentés par match, « JB » n’en avait pourtant jamais tiré autant au cours de sa carrière. Sauf que, dans le même temps, Boston tente un peu moins de 19 lancers-francs par match et il s’agit du pire total de la ligue. Un problème que Joe Mazzulla avait déjà tenté d’expliquer.

« Je ne comprends pas. Déjà, je crois que l’équipe est dernière au total de lancers-francs tentés par match. Ensuite, je suis l’un des joueurs les plus agressifs de la ligue en pénétration, personne ne l’est plus que moi, mais je ne comprends pas [pourquoi je n’obtiens pas plus de lancers-francs] » pestait le quadruple All-Star, après la défaite de samedi à Minneapolis, malgré 41 points, 7 passes, 6 rebonds et 5 interceptions. « C’est pareil soir après soir et je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que quelqu’un peut m’expliquer, mais je tire à peine 4 lancers-francs dans ce match, alors que je suis agressif du début à la fin. Je regarde ce qu’il se passe dans la ligue, d’autres gars obtiennent des coups de sifflet, mais je ne comprends pas et c’est comme ça. »

Pour illustrer son propos, Jaylen Brown prend en exemple une action, où il a réussi à inscrire un panier avec la planche, sur le nez d’Anthony Edwards. Avant de mimer un « Too small ! » avec sa main.

« Il avait ses deux mains sur moi… » précise-t-il ainsi. « Les arbitres ne me donnent rien. Quand j’attaque le panier, ils laissent les autres faire ce qu’ils veulent et je continue à jouer malgré ça. Et c’est comme ça. Mais Anthony est juste trop petit, donc j’ai shooté au-dessus de lui. Je pense qu’il m’a un peu poussé sur mon tir, donc j’ai dû mettre un peu plus de force et c’est pour ça que ça a touché la planche. Mais au final, c’est mon frère et j’adore ce genre de duel. »

Le genre de provocation que n’a d’ailleurs pas apprécié Anthony Edwards, auteur de 39 points à l’arrivée avec plusieurs actions décisives : « Il a réussi un paquet de tirs compliqués et c’est mon gars, on s’est trashtalkés à peu près tout le monde, mais ça m’a en quelque sorte réveillé quand il m’a dit que j’étais trop petit. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 18 32:30 49.5 34.0 77.6 1.1 4.8 5.8 4.3 3.3 0.9 3.4 0.4 28.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.