Jaylen Brown « ne comprend pas » pourquoi les arbitres ne lui donnent rien

Depuis le début de saison, Jaylen Brown n’a pas manqué de manifester sa frustration et sa colère contre l’arbitrage. À ses yeux, les Celtics ne sont pas suffisamment récompensés ni protégés, et cela fait plus d’un mois que cela dure.
Avec un peu plus de 6 lancers-francs tentés par match, « JB » n’en avait pourtant jamais tiré autant au cours de sa carrière. Sauf que, dans le même temps, Boston tente un peu moins de 19 lancers-francs par match et il s’agit du pire total de la ligue. Un problème que Joe Mazzulla avait déjà tenté d’expliquer.
« Je ne comprends pas. Déjà, je crois que l’équipe est dernière au total de lancers-francs tentés par match. Ensuite, je suis l’un des joueurs les plus agressifs de la ligue en pénétration, personne ne l’est plus que moi, mais je ne comprends pas [pourquoi je n’obtiens pas plus de lancers-francs] » pestait le quadruple All-Star, après la défaite de samedi à Minneapolis, malgré 41 points, 7 passes, 6 rebonds et 5 interceptions. « C’est pareil soir après soir et je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que quelqu’un peut m’expliquer, mais je tire à peine 4 lancers-francs dans ce match, alors que je suis agressif du début à la fin. Je regarde ce qu’il se passe dans la ligue, d’autres gars obtiennent des coups de sifflet, mais je ne comprends pas et c’est comme ça. »
Pour illustrer son propos, Jaylen Brown prend en exemple une action, où il a réussi à inscrire un panier avec la planche, sur le nez d’Anthony Edwards. Avant de mimer un « Too small ! » avec sa main.
« Il avait ses deux mains sur moi… » précise-t-il ainsi. « Les arbitres ne me donnent rien. Quand j’attaque le panier, ils laissent les autres faire ce qu’ils veulent et je continue à jouer malgré ça. Et c’est comme ça. Mais Anthony est juste trop petit, donc j’ai shooté au-dessus de lui. Je pense qu’il m’a un peu poussé sur mon tir, donc j’ai dû mettre un peu plus de force et c’est pour ça que ça a touché la planche. Mais au final, c’est mon frère et j’adore ce genre de duel. »
Le genre de provocation que n’a d’ailleurs pas apprécié Anthony Edwards, auteur de 39 points à l’arrivée avec plusieurs actions décisives : « Il a réussi un paquet de tirs compliqués et c’est mon gars, on s’est trashtalkés à peu près tout le monde, mais ça m’a en quelque sorte réveillé quand il m’a dit que j’étais trop petit. »
|Jaylen Brown
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|BOS
|78
|17:25
|45.4
|34.1
|68.5
|0.6
|2.2
|2.8
|0.8
|1.8
|0.4
|0.9
|0.2
|6.6
|2017-18
|BOS
|70
|30:45
|46.5
|39.5
|64.4
|0.9
|4.0
|4.9
|1.6
|2.6
|1.0
|1.8
|0.4
|14.5
|2018-19
|BOS
|74
|25:51
|46.5
|34.4
|65.8
|0.9
|3.4
|4.2
|1.4
|2.5
|0.9
|1.3
|0.4
|13.0
|2019-20
|BOS
|57
|33:56
|48.1
|38.2
|72.4
|1.1
|5.3
|6.4
|2.1
|2.9
|1.1
|2.2
|0.4
|20.3
|2020-21
|BOS
|58
|34:28
|48.4
|39.7
|76.4
|1.2
|4.8
|6.0
|3.4
|2.9
|1.2
|2.7
|0.6
|24.7
|2021-22
|BOS
|66
|33:38
|47.3
|35.8
|75.8
|0.8
|5.3
|6.1
|3.5
|2.5
|1.1
|2.7
|0.3
|23.6
|2022-23
|BOS
|67
|35:54
|49.1
|33.5
|76.5
|1.2
|5.7
|6.9
|3.5
|2.6
|1.1
|2.9
|0.4
|26.6
|2023-24
|BOS
|70
|33:28
|49.9
|35.4
|70.3
|1.2
|4.3
|5.5
|3.6
|2.6
|1.2
|2.4
|0.5
|23.0
|2024-25
|BOS
|63
|34:15
|46.3
|32.4
|76.4
|1.3
|4.5
|5.8
|4.5
|2.4
|1.2
|2.6
|0.3
|22.2
|2025-26
|BOS
|18
|32:30
|49.5
|34.0
|77.6
|1.1
|4.8
|5.8
|4.3
|3.3
|0.9
|3.4
|0.4
|28.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.