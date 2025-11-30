Anthony Edwards (39 points) et les Wolves ont le dernier mot face à Jaylen Brown (41 points) !

Entre des Timberwolves qui restaient sur trois défaites d’affilée et des Celtics qui avaient remporté cinq de leurs six derniers matchs, l’affiche promettait d’être aussi intéressante qu’explosive.

Cela n’a pas manqué de se confirmer car, au-delà de la victoire de Minnesota sur Boston (119-115), on retiendra notamment le duel XXL entre Anthony Edwards (39 points) et Jaylen Brown (41 points, 7 passes, 6 rebonds, 5 interceptions).

Après un premier quart-temps équilibré (36-32), qui a surtout vu Jaylen Brown crever l’écran avec ses 19 points et Neemias Queta faire la loi sous les panneaux, contre des Timberwolves à la marque mieux répartie, le premier détaché – durable – est signé des Celtics en cours de deuxième quart-temps. Jusqu’à +12 au tableau d’affichage, à l’aide d’un 14-4 initié par Jaylen Brown bien sûr, pendant que les Wolves accumulaient les ratés et connaissaient une grosse crise d’adresse (69-59).

Il faut ensuite attendre le troisième quart-temps, et un 19-6 alimenté par Anthony Edwards et des shooteurs à l’adresse retrouvée, car trop souvent laissés seuls, pour revoir Minnesota dans le coup, à l’aube du dernier acte (94-92). Comme Jaylen Brown, Boston a perdu son mojo et les locaux sont plus inspirés, à tel point qu’ils réussissent un 9-0 qui les met à +12 à quatre minutes de la fin, « Ant-Man » aidant beaucoup avec son agressivité jusqu’au cercle (110-98).

Le moment choisi par Jaylen Brown et Neemias Queta pour retrouver leur forme du début de match et répondre par un 12-0, qui remet une nouvelle fois les compteurs à zéro, au forceps (110-110). Mais Mike Conley puis Anthony Edwards, encore lui (et avec pas mal de réussite…), plantent les – énièmes – 3-points qui assomment définitivement les Celtics. Le public peut donc exulter, puisque les Wolves repartent de l’avant, après leur série noire (119-115).