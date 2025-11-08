Encore frustré par l’arbitrage, Jaylen Brown se mord la langue…

Les matches passent mais la colère est toujours là chez Jaylen Brown. Elle est simplement contenue désormais. Petit retour en arrière : en début de semaine, l'ailier des Celtics estimait « inacceptable » l'absence de coup de sifflet quand il fut taclé par Keyonte George en fin de rencontre face au Jazz.

Quelques jours plus tard, face à Orlando, il a de nouveau des griefs à faire aux arbitres, mais préfère les garder pour lui. « En quatrième quart-temps, les arbitres ont fait passer leur message. Je comprends. Je vais fermer ma bouche », lance-t-il après avoir inscrit 32 points dans la défaite de Boston.

Les Celtics ont bien résisté à l'adresse à 3-pts adverse, notamment quand Jaylen Brown a inscrit 16 points dans le troisième quart-temps, jusqu'en dernier acte. « En quatrième quart-temps, j'ai manqué quelques bons tirs parce que mes pieds n'étaient pas bien placés. Puis, ça s'est transformé en ballons perdus et le Magic a marqué des tirs », indique-t-il.

Le leader des Celtics n'a eu que deux lancers-francs dans cette rencontre et aucun dans le dernier quart-temps. Dans le même temps, Orlando a eu 14 tentatives dans les douze dernières minutes, pour 11 réussites.

« J'ai le sentiment qu'ils m'ont agrippé, m'ont poussé, ont tenté de me déséquilibrer », analyse Jaylen Brown sur l’attitude de la défense du Magic. « Je me suis peut-être attardé à 3-pts et j'aurais dû aller un peu plus vers le panier. Mais si on pénètre et qu'on n'a pas les coups de sifflet, alors ça ressemble à de mauvaises possessions. J'ai essayé d'avoir des lancers-francs. »

Pense-t-il avoir en quelque sorte payé, dans ce match, ses remarques sur les arbitres du début de semaine, qui auraient ainsi décidé de ne pas lui faire de cadeau ? « Tout ce que j'ai à dire, c'est que je vais fermer ma bouche », répète le champion NBA 2024.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 7 31 53.7 46.3 75.0 0.4 4.3 4.7 4.3 4.0 0.6 4.0 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.