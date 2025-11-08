Matchs
ORL123
BOS110
WAS114
CLE148
ATL97
TOR109
BRO107
DET125
SAS121
HOU110
MIA126
CHA108
MEM118
DAL104
MIL126
CHI110
MIN137
UTH97
DEN129
GSW104
SAC101
OKC132
Adroit de loin, le Magic fait plier les Celtics sur la fin

Publié le 8/11/2025 à 7:02

NBA – Les deux équipes ont livré une bataille accrochée mais les Floridiens ont su faire la différence dans les derniers instants, avec quelques paniers primés (123-110).

Les premières minutes sont compliquées pour le Magic, qui peine à marquer. Puis, le bouchon saute et les vagues s'enchaînent. Les Celtics sont débordés et encaissent un 28-7.

Fort logiquement, Orlando remporte le premier quart-temps (38-25). Avec Jaylen Brown et Derrick White entourés de remplaçants, Boston reste au contact. Les troupes de Joe Mazzulla font plus d'efforts, mais le Magic répond avec un 8-0 et garde les commandes à la pause (59-51).

Les Celtics mettent à nouveau la pression au retour des vestiaires. Mieux encore, avec un 13-3, ils égalisent. Il faut dire que Jaylen Brown a pris les choses en main. Le MVP des Finals 2024 inscrit 16 points dans ce troisième quart-temps et fait mal avec ses pénétrations. Néanmoins, Orlando reste devant (84-80) et tout va se décider à la fin.

Anfernee Simons imite son coéquipier en enfilant les paniers primés dans le début de dernier quart-temps mais, à cause de ballons perdus, ça ne dure pas pour lui et ses coéquipiers. Le Magic, lui, trouve des bons tirs de loin et accumule les lancers-francs. En négociant mieux ce dernier virage, il s'impose 123-110.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le troisième quart-temps de Jaylen Brown. C'est simple : l'ailier des Celtics a inscrit la moitié de ses points dans le seul troisième quart-temps. Sans forcer mais en insistant à l'intérieur, il a maintenu son équipe pendant ces minutes et terminé cette partie avec 32 points à 15/28 au shoot et 9 rebonds.

– L'adresse à 3-pts du Magic. Dès le début, les shooteurs d'Orlando ont trouvé le rythme et en fin de rencontre, ça a fait la différence. Le danger est venu de partout, avec notamment le 4/6 de Jalen Suggs, le 3/5 de Tristan da Silva ou encore Anthony Black, Desmond Bane et Franz Wagner qui ont tous marqué deux tirs primés. Ce 17/36 dans l'exercice (47%) a permis de compenser le match discret de Paolo Banchero (15 points), pas dans un grand soir.

Orlando / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Banchero 36 4/10 1/3 6/8 1 8 9 4 0 1 2 1 +25 15 20
F. Wagner 37 9/18 2/7 7/7 3 3 6 6 2 0 3 2 0 27 29
W. Carter Jr. 31 5/10 2/4 6/7 2 3 5 1 2 2 3 0 +10 18 17
D. Bane 36 8/15 2/5 4/5 0 6 6 7 3 1 1 2 +25 22 29
J. Suggs 21 5/8 4/6 0/0 1 2 3 5 5 0 3 0 +7 14 16
J. Isaac 5 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -7 3 3
T. da Silva 18 4/8 3/5 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 +8 11 9
G. Bitadze 15 0/1 0/0 0/2 2 5 7 1 2 0 1 2 +2 0 6
T. Jones 8 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -11 0 1
A. Black 33 5/11 2/5 1/2 1 3 4 4 3 4 1 1 +6 13 18
Total 41/82 17/36 24/31 11 33 44 28 18 8 15 8 123
Boston / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Minott 25 4/7 2/4 2/2 3 5 8 1 3 1 2 0 -2 12 17
N. Queta 30 2/8 0/0 1/2 3 5 8 2 4 1 0 2 +7 5 11
D. White 37 7/16 1/6 1/1 1 1 2 10 4 2 1 1 -9 16 21
J. Brown 36 15/28 1/6 1/2 0 9 9 3 3 2 4 0 -21 32 28
P. Pritchard 32 8/16 5/8 6/8 0 2 2 4 3 1 3 0 -11 27 21
S. Hauser 21 1/6 1/5 0/0 1 2 3 3 0 1 0 0 -15 3 5
L. Garza 13 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 3 0 0 3 -16 2 3
A. Simons 18 4/8 3/6 0/0 0 2 2 2 5 0 1 1 -14 11 11
J. Walsh 19 1/3 0/1 0/0 2 4 6 0 1 1 2 1 +7 2 6
H. Gonzalez 9 0/0 0/0 0/1 2 2 4 1 1 0 1 0 +9 0 3
Total 43/95 13/37 11/16 12 32 44 26 27 9 14 8 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Jonathan Demay
