Adroit de loin, le Magic fait plier les Celtics sur la fin

Les premières minutes sont compliquées pour le Magic, qui peine à marquer. Puis, le bouchon saute et les vagues s'enchaînent. Les Celtics sont débordés et encaissent un 28-7.

Fort logiquement, Orlando remporte le premier quart-temps (38-25). Avec Jaylen Brown et Derrick White entourés de remplaçants, Boston reste au contact. Les troupes de Joe Mazzulla font plus d'efforts, mais le Magic répond avec un 8-0 et garde les commandes à la pause (59-51).

Les Celtics mettent à nouveau la pression au retour des vestiaires. Mieux encore, avec un 13-3, ils égalisent. Il faut dire que Jaylen Brown a pris les choses en main. Le MVP des Finals 2024 inscrit 16 points dans ce troisième quart-temps et fait mal avec ses pénétrations. Néanmoins, Orlando reste devant (84-80) et tout va se décider à la fin.

Anfernee Simons imite son coéquipier en enfilant les paniers primés dans le début de dernier quart-temps mais, à cause de ballons perdus, ça ne dure pas pour lui et ses coéquipiers. Le Magic, lui, trouve des bons tirs de loin et accumule les lancers-francs. En négociant mieux ce dernier virage, il s'impose 123-110.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le troisième quart-temps de Jaylen Brown. C'est simple : l'ailier des Celtics a inscrit la moitié de ses points dans le seul troisième quart-temps. Sans forcer mais en insistant à l'intérieur, il a maintenu son équipe pendant ces minutes et terminé cette partie avec 32 points à 15/28 au shoot et 9 rebonds.

– L'adresse à 3-pts du Magic. Dès le début, les shooteurs d'Orlando ont trouvé le rythme et en fin de rencontre, ça a fait la différence. Le danger est venu de partout, avec notamment le 4/6 de Jalen Suggs, le 3/5 de Tristan da Silva ou encore Anthony Black, Desmond Bane et Franz Wagner qui ont tous marqué deux tirs primés. Ce 17/36 dans l'exercice (47%) a permis de compenser le match discret de Paolo Banchero (15 points), pas dans un grand soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.