« Taclé » par Keyonte George, Jaylen Brown n’épargne pas les arbitres

De colère, le banc des Celtics s'est levé d'un seul bloc, tout comme une partie du public du TD Garden. Il restait une cinquantaine de secondes à jouer, dont une poignée sur la possession, quand Jaylen Brown a tenté d'attaquer la défense du Jazz en tête de raquette.

Seulement face à lui, Keyonte George a glissé et « taclé » involontairement dans sa chute le leader des Celtics. Résultat : ballon perdu et une contre-attaque pour le Jazz, terminée par Lauri Markkanen, pour donner un point d'avance à l'équipe en déplacement. Celle-ci allait finir par s'imposer de deux petits points.

À l'issue de la rencontre, Jaylen Brown ne décolère pas et considère que ce coup du sort a coûté le match à sa formation. « Tu ne peux pas faire une erreur comme ça en tant qu’arbitre à ce moment du match. C’est le quatrième quart-temps, il reste une minute ou moins dans le match, et tout le staff foire ce foutu coup de sifflet. Ça nous a coûté le match. Inacceptable », tranche l'ailier des Celtics, qui sait très bien que ses propos lui vaudront une amende de la part de la ligue.

Il ajoute, sur la même tonalité : « On peut faire des erreurs à tout moment. Mais à ce moment précis, ce n'était pas bon. Pas bon du tout. Et ils étaient là me dire : ‘Oh, on n'a pas vu.' Genre aucun d'entre vous ne l'a vu. Tu ne peux pas faire trébucher quelqu’un dans le quatrième quart-temps sans qu'il y ait un coup de sifflet. »

Côté arbitres, la décision de ne pas siffler de faute est défendue. « Sur l’action en direct, l’équipe d'arbitres a observé que George a glissé et est tombé juste avant que Brown ne glisse au même endroit, ce qui a provoqué la perte du ballon avant tout contact », justifie Kevin Scott.

Une faute offensive pour ne rien arranger

Un argumentaire auquel Jaylen Brown restera insensible. Le meilleur marqueur de cette partie (36 points) avait déjà eu l'occasion d'afficher sa frustration auprès des officiels dans les derniers instants de jeu. Jusuf Nurkic venait d'inscrire ce qui allait être le panier de la gagne après un rebond offensif à 0.6 seconde du terme.

La tentative de miracle des Celtics derrière n'a pas eu lieu, car Jaylen Brown a logiquement été sanctionné d'une faute offensive en voulant se démarquer devant Elijah Harkless. L'ailier ira dire deux mots à l'arbitre avant que Sam Cassell et Derrick White ne l'éloignent de l'officiel.

Ne souhaitant pas revenir sur cette séquence, Joe Mazzulla estime, lui, que le troisième quart-temps de la partie a été fatal à son équipe.

« Notre première mi-temps était super. Et je pense qu’au troisième quart-temps, ils ont pris le dessus sur nous, ils ont joué plus dur que nous. C’était une combinaison de transition, de rebonds offensifs, et aussi de certaines de leurs actions en pénétration, qu’on n’a pas su défendre sans faire faute », analyse le coach.

Derrick White parle d'un « effort inacceptable » en particulier dans ce troisième quart-temps, perdu 26 à 38, quand Jaylen Brown reconnaît que « par moments, on avait simplement l’impression qu’ils jouaient plus dur que nous. Je suppose que ça fait partie de notre apprentissage. Une équipe, surtout en ‘back-to-back', ne devrait pas jouer avec plus d’intensité que nous. Et je dois montrer l’exemple des deux côtés du terrain. Donc, je suppose que je dois aussi être meilleur à ce niveau-là. »