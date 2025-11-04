Matchs
NBA hier
Matchs
hier
BRO
MIN
IND
MIL
BOS
UTH
NYK
WAS
HOU
DAL
MEM
DET
DEN
SAC
POR
LAL
LAC
MIA
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Stats & Highlights | Le Jazz surprend les Celtics, les Nuggets assurent face aux Kings

Publié le 4/11/2025 à 7:43 Twitter Facebook

NBA – Après les Rockets, c'est le Jazz qui vient s'imposer à Boston à la dernière seconde. C'est plus facile pour les Nuggets de Nikola Jokic face aux Kings.

jazz celticsTroisième victoire en sept matches pour le Jazz de Keyonte George (31 points), qui créé l'exploit de la soirée en s'imposant 105-103 à Boston. Un exploit signé Jusuf Nurkic qui inscrit la claquette de la victoire à 0.6 seconde de la fin. Les Celtics ont la possibilité de marquer derrière sur la remise en jeu, mais les arbitres sifflent une faute offensive à Jaylen Brown (36 points). Joe Mazzulla demande un challenge, mais la vidéo valide la faute, et Utah s'impose sur le fil après avoir compté 10 points de retard à la pause.

À l'Ouest, les Nuggets continuent de dominer les Kings, année après année, puisque Nikola Jokic (34 points, 14 rebonds) et les siens signent une 6e victoire de rang face à Sacramento. Dans le sillage de Jokic, les Nuggets ont pris la main d'entrée pour compter jusqu'à 12 points d'avance dès le premier quart-temps.

Sous l'impulsion d'un super Russell Westbrook, ovationné par son ancien public, les Kings vont recoller au score dans le dernier quart-temps. Moment choisi par Jokic pour revenir en jeu, et tuer le match avec un 3-points, puis un bon décalage pour Bruce Brown dans le corner. Deux nouveaux caviars pour Christian Braun et Cameron Johnson, et la messe est dite !

New York – Washington
Brooklyn – Minnesota
Indiana – Milwaukee
Houston – Dallas
Memphis – Detroit
LA Clippers – Miami
Portland – LA Lakers

Boston – Utah : 103-105

Boston / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Minott 15 1/5 0/2 0/0 3 3 6 2 4 0 0 1 +6 2 7
N. Queta 26 4/4 0/0 1/3 1 7 8 1 2 2 2 0 +15 9 16
D. White 33 3/9 3/8 1/1 1 4 5 6 1 3 2 2 -8 10 18
J. Brown 38 13/28 0/9 10/11 1 1 2 4 3 2 3 0 +21 36 25
P. Pritchard 35 7/15 4/11 0/0 1 4 5 3 3 0 1 0 +2 18 17
C. Boucher 7 2/3 1/2 0/0 0 1 1 0 3 1 0 0 +2 5 6
S. Hauser 28 1/8 1/8 1/2 0 2 2 1 0 2 1 1 -1 4 1
X. Tillman 6 0/1 0/1 0/0 1 1 2 1 0 1 0 0 -10 0 3
L. Garza 11 0/2 0/2 2/2 1 1 2 1 3 1 0 0 -12 2 4
A. Simons 26 5/13 2/8 3/3 0 1 1 2 1 0 0 0 -11 15 10
B. Scheierman 7 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -3 0 0
H. Gonzalez 8 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -11 2 3
Utah / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 37 7/17 2/6 4/4 4 5 9 2 2 0 4 0 -1 20 17
T. Hendricks 14 1/5 0/1 0/0 1 2 3 1 0 0 1 0 -15 2 1
J. Nurkic 31 5/12 0/2 1/2 4 7 11 4 4 0 3 1 +1 11 16
S. Mykhailiuk 29 4/12 1/8 0/0 0 6 6 1 0 0 0 0 -7 9 8
K. George 38 9/16 2/5 11/13 1 4 5 4 2 1 1 0 -11 31 31
K. Love 17 2/3 1/2 0/0 1 6 7 3 1 0 2 0 +1 5 12
K. Filipowski 19 4/7 2/3 3/5 2 6 8 0 4 0 2 1 +19 13 15
E. Harkless 21 1/4 0/2 1/1 1 0 1 2 5 1 3 0 +5 3 1
A. Bailey 18 2/4 0/0 0/0 1 1 2 0 3 0 2 0 +11 4 2
W. Clayton Jr. 16 3/4 1/2 0/0 0 3 3 6 0 2 0 0 +7 7 17

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO109
MIN125
IND115
MIL117
BOS103
UTH105
NYK119
WAS102
HOU110
DAL102
MEM106
DET114
DEN130
SAC124
POR115
LAL123
LAC119
MIA120

Denver – Sacramento : 130-124

Denver / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Gordon 30 6/11 3/6 5/6 3 4 7 1 2 1 1 0 +5 20 22
C. Johnson 30 5/12 0/5 0/0 1 2 3 2 2 1 1 0 +11 10 8
N. Jokic 36 14/22 4/10 2/3 2 5 7 14 3 4 1 2 +18 34 51
J. Murray 32 6/17 0/5 3/3 0 7 7 7 0 0 2 1 +1 15 17
C. Braun 31 7/10 1/3 6/9 0 4 4 3 3 0 0 0 +21 21 22
J. Valanciunas 12 4/5 0/1 0/0 0 3 3 0 4 1 0 2 -12 8 13
T. Hardaway Jr. 23 2/4 1/2 0/0 0 2 2 2 1 1 0 0 -3 5 8
B. Brown 22 5/10 2/2 1/1 1 5 6 3 2 0 1 0 -5 13 16
J. Strawther 7 1/2 1/1 1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 4 1
P. Watson 16 0/4 0/3 0/0 1 0 1 1 1 1 0 0 -2 0 -1
Sacramento / Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Sabonis 37 5/10 0/0 3/4 4 13 17 5 3 1 2 0 -14 13 28
R. Westbrook 37 10/17 3/6 3/3 1 11 12 6 2 2 6 0 -5 26 33
D. DeRozan 36 8/18 0/2 3/4 0 3 3 0 2 1 0 0 +11 19 12
D. Schroder 35 7/14 0/5 4/4 1 3 4 9 1 1 2 0 -2 18 23
Z. LaVine 37 4/11 1/5 6/7 0 5 5 4 6 0 3 0 -14 15 13
D. Eubanks 11 4/4 0/0 2/3 0 2 2 0 3 0 2 0 +8 10 9
D. Carter 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
K. Ellis 25 5/8 5/8 0/0 1 2 3 0 2 0 0 0 -12 15 15
N. Clifford 19 4/9 0/2 0/0 1 0 1 3 5 0 0 1 +3 8 8

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO109
MIN125
IND115
MIL117
BOS103
UTH105
NYK119
WAS102
HOU110
DAL102
MEM106
DET114
DEN130
SAC124
POR115
LAL123
LAC119
MIA120

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Boston Celtics en 1 clic

Utah Jazz en 1 clic

Sacramento Kings en 1 clic

Denver Nuggets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes