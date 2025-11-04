Stats & Highlights | Le Jazz surprend les Celtics, les Nuggets assurent face aux Kings

Troisième victoire en sept matches pour le Jazz de Keyonte George (31 points), qui créé l'exploit de la soirée en s'imposant 105-103 à Boston. Un exploit signé Jusuf Nurkic qui inscrit la claquette de la victoire à 0.6 seconde de la fin. Les Celtics ont la possibilité de marquer derrière sur la remise en jeu, mais les arbitres sifflent une faute offensive à Jaylen Brown (36 points). Joe Mazzulla demande un challenge, mais la vidéo valide la faute, et Utah s'impose sur le fil après avoir compté 10 points de retard à la pause.

Jusuf Nurkic offre la victoire au Jazz à Boston.pic.twitter.com/2lVTxIj4OQ — Basket USA (@basketusa) November 4, 2025

À l'Ouest, les Nuggets continuent de dominer les Kings, année après année, puisque Nikola Jokic (34 points, 14 rebonds) et les siens signent une 6e victoire de rang face à Sacramento. Dans le sillage de Jokic, les Nuggets ont pris la main d'entrée pour compter jusqu'à 12 points d'avance dès le premier quart-temps.

Sous l'impulsion d'un super Russell Westbrook, ovationné par son ancien public, les Kings vont recoller au score dans le dernier quart-temps. Moment choisi par Jokic pour revenir en jeu, et tuer le match avec un 3-points, puis un bon décalage pour Bruce Brown dans le corner. Deux nouveaux caviars pour Christian Braun et Cameron Johnson, et la messe est dite !

Boston – Utah : 103-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO 109 MIN 125 IND 115 MIL 117 BOS 103 UTH 105 NYK 119 WAS 102 HOU 110 DAL 102 MEM 106 DET 114 DEN 130 SAC 124 POR 115 LAL 123 LAC 119 MIA 120

Denver – Sacramento : 130-124

