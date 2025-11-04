En triple-double, Julius Randle enfonce un peu plus les Nets

Après leur lourde défaite face aux Sixers la veille, les Nets recevaient une équipe de Minnesota toujours amputée d'Anthony Edwards avec l'espoir de décrocher leur première victoire de la saison. Malgré l'absence de Michael Porter Jr. côté Brooklyn, l'entame de match est compliquée pour Minnesota qui enchaîne d'abord les pertes de balle en attaque et qui n'arrive pas à contenir les Nets de l'autre côté du terrain. Les joueurs de Jordi Fernandez signent une séquence où ils enchaînent six paniers de suite pour créer un premier écart (17-10).

Après avoir passé dix minutes à courir après le score, les Wolves arrivent à passer devant grâce à Rudy Gobert (15 points, 12 rebonds). Le Français égalise, dans un premier temps, puis, sur la possession suivante, il est servi par Julius Randle (19 points, 11 rebonds, 10 passes) pour donner l'avantage à Minnesota (27-25). Néanmoins, à la dernière seconde de ce premier acte, à 3-points, Ziaire Williams remet les deux équipes à égalité (28-28).

Si les Wolves recréent un écart de huit points, les Nets ne sombrent pas pour autant et comptent sur un panier à 3-points de Terance Mann et un 2+1 de Jalen Wilson pour brièvement reprendre les commandes avant que Donte DiVincenzo (25 points, 9 rebonds, 5 passes) ne réponde à son tour derrière l'arc (42-40).

Une pluie de 3-points dévastatrice

Ainsi, Minnesota mène de quatre points au moment de rejoindre les vestiaires et accélère après la pause. Rudy Gobert brille dans la raquette des Nets et il est, encore une fois, superbement servi par Julius Randle pour donner dix longueurs d'avance aux visiteurs sauf que Brooklyn s'accroche encore. Les locaux comptent sur un 3+1 de Ziaire Williams pour repasser devant, mais c'est toujours Minnesota qui mène les débats au moment d'entrer dans le dernier acte (91-88).

Un quatrième quart-temps que les Wolves démarrent fort avec un 9-2 avant de définitivement enterrer les Nets. Donte DiVincenzo enchaîne deux flèches à longue distance puis il est suivi par Naz Reid qui en ajoute deux également dont une sur passe décisive de Julius Randle, ce qui lui permet de valider son premier triple-double en saison régulière sous les couleurs des Wolves.

Cette séquence permet à Minnesota de prendre vingt points d'avance et de sceller le sort de ce match. Après ce coup de chaud, les deux entraîneurs décident d'ouvrir leur banc, l'occasion de brièvement voir Nolan Traoré et Joan Beringer pendant trois minutes au cours desquelles ni l'un, ni l'autre ne vont inscrire le moindre point.

Finalement, Minnesota s'impose 125 à 109 et inflige une septième défaite consécutive aux Nets en autant de sorties.

CE QU'IL FAUT RETENIR :

– Un coup de chaud à 3-points pour tuer le match. Depuis le début de la saison, les adversaires de Brooklyn tirent à 42% à 3-points, soit la pire défense dans cet exercice de la NBA, et c'est ce problème de défense de la ligne à 3-points qui coûte le match aux Nets dans le dernier quart-temps. Les hommes de Jordi Fernandez subissent une séquence où ils encaissent quatre tirs à 3-points quasiment coup sur coup sans réussir à répondre en attaque, ce qui permet à Minnesota de prendre vingt points d'avance et de remporter ce match.

– Un premier triple-double pour Julius Randle. Sans Anthony Edwards, Julius Randle a pris les rênes des Wolves en s'offrant son premier triple-double (en saison régulière) sous les couleurs de Minnesota avec 19 points, 11 rebonds et 10 passes. Il s'est montré à la passe d'abord en début de match pour permettre à son équipe de prendre son premier avantage de la partie. Puis, en fin de rencontre, c'est lui qui trouve Naz Reid dans le corner qui inscrit un tir derrière l'arc qui scelle le sort de ce match.

– Toujours pas de victoire à Brooklyn… Si tous les joueurs des Wolves ont su répondre présent pour combler l'absence d'Anthony Edwards, ce fut beaucoup plus compliqué côté Nets. Sans Michael Porter Jr, l'attaque de Brooklyn a manqué de ressources. Si Cam Thomas réalise une bonne première mi-temps avec 19 points à 8/13 au tir, sa deuxième partie de soirée a été plus compliquée et il finit avec certes 25 points, mais un très moyen 10/24. Finalement, les Nets n'ont pas tenu sur la durée et ils n'ont toujours pas remporté le moindre match cette saison et affichent un bilan de zéro victoire pour sept défaites.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.