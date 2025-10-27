Anthony Edwards absent pour au moins deux semaines

Depuis son arrivée en NBA, Anthony Edwards a manqué très, très peu de rencontres. Surnommé « Wolverine », il a même plusieurs fois affiché une capacité presque surhumaine à récupérer, notamment en cas d'entorse.

Il n'avait ainsi raté que 19 matchs, au total, sur l'ensemble de ses cinq premières saisons dans la Grande Ligue, soit moins de quatre par campagne en moyenne…

Une moyenne qu'il va vite dépasser cette saison puisque sa blessure aux ischio-jambiers, contractée face aux Pacers la nuit dernière, va l'éloigner des terrains pour les deux prochaines semaines, annonce ESPN.

Dans le meilleur des cas, il va donc rater les sept prochains matchs de sa formation, notamment les réceptions des Nuggets puis des Lakers, avant un « road trip » à Charlotte, Brooklyn et New York.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 3 26 51.9 47.4 82.4 0.3 3.7 4.0 2.0 1.3 0.0 2.0 0.7 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.