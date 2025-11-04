Au buzzer, Giannis Antetokounmpo se venge des Pacers !

Plus de six mois après leur série au premier tour des playoffs, Indiana et Milwaukee se retrouvaient en saison régulière. Pour un résultat différent, car ce sont les Bucks qui l'ont emporté (117-115), à l'occasion du grand retour de Myles Turner (9 points, 7 rebonds, 5 contres) à Indianapolis.

Comme souvent, Giannis Antetokounmpo (33 points, 13 rebonds, 5 passes) a fait un gros chantier dans la raquette des Pacers, qui se sont de leur côté appuyés sur Pascal Siakam (32 points, 8 passes, 5 rebonds, 3 interceptions) et Isaiah Jackson (21 points, 10 rebonds), pour se donner une chance de gagner la partie dans les dernières secondes. Eux qui ont couru après le score presque tout le match…

Sauf que, sur l'ultime possession, Giannis Antetokounmpo a sorti sa cape de super-héros, afin de planter un « fadeaway » de toute beauté au buzzer, devant Aaron Nesmith et Isaiah Jackson, et de climatiser toute une salle puis rendre Myles Turner fou de joie. Ça méritait bien un doigt devant la bouche, pour clouer le bec des fans d'Indiana…

Avant ça, on retiendra que Milwaukee s'est souvent cru à l'abri, menant par exemple de +11 dans le premier quart-temps, de +10 dans le troisième et même de +12 dans le quatrième, après une impressionnante série de huit paniers à 3-points consécutifs. Mais les Pacers, maladroits de loin sans jamais abandonner pour autant, sont constamment revenus en utilisant la dimension physique de leur doublette Pascal Siakam – Isaiah Jackson. Finalement impuissante sur la dernière isolation de Giannis Antetokounmpo.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo abat Indiana d'un sublime « fadeaway ». Les Bucks ont souffert, mais les Bucks ont gagné et ils peuvent évidemment remercier Giannis Antetokounmpo, leur si précieux « franchise player ». Bien aidé par un collectif rôdé, il a mis l'équipe sur ses larges épaules et est allé inscrire le « game winner » au buzzer, alors que les Pacers avaient encore effacé un retard d'une dizaine de points, comme à chaque fois dans cette partie. Provoqué par le public, le « Greek Freak » a répondu tel le double MVP qu'il est et sa rivalité avec Indy, qui l'a éliminé deux années de suite en playoffs, prend un nouveau tournant.

– Myles Turner chahuté pour son retour. Après dix ans à Indianapolis, Myles Turner a décidé de rejoindre les Bucks cet été. Un « choc » pour les Pacers et pour leurs fans, puisque ces derniers n'ont évidemment pas manqué de siffler leur ancien joueur à chaque prise de balle… et même lors de sa vidéo hommage. Ses récentes déclarations sont visiblement mal passées et, sur le terrain, il a signé un gros premier quart-temps pour lancer Milwaukee, de chaque côté, avant de se montrer plus discret et maladroit au fil des minutes. Dominé dans l'intensité par Isaiah Jackson, son ancienne doublure, revancharde, il repart malgré tout avec la victoire.

– Deux blessés supplémentaires pour Indiana ! Tyrese Haliburton, Obi Toppin, Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard, TJ McConnell, Kam Jones… puis désormais Quenton Jackson et Johnny Furphy. Le premier, tout juste auteur du match de sa vie contre les Warriors, s'est blessé en début de troisième quart-temps, en voulant rattraper Giannis Antetokounmpo, et cela semble être un claquage à la cuisse. Le second, à peine revenu d'une blessure au pied, s'est fait mal à la cheville en voulant empêcher une sortie de balle, ce qui lui a provoqué une torsion. La malédiction est totale pour les Pacers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.