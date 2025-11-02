Quenton Jackson en « mode attaque » pour les Pacers

Dans ce début de saison compliqué où les blessures s’enchaînent pour les Pacers, certains sortent de leur boîte et ce fut le cas de Quenton Jackson lors de ce duel face aux Warriors. Avec un secteur extérieur démuni à cause des absences de Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, T.J. McConnell ou encore Bennedict Mathurin, le natif de Los Angeles a été propulsé dans le cinq de départ et il a répondu présent !

En 31 minutes de jeu, il a inscrit 25 points et délivré dix passes décisives pour aider les Pacers à arracher leur première victoire de la saison.

« L’entraîneur et mes coéquipiers me laissent être moi-même et me donnent de la confiance » explique Quenton Jackson, après la rencontre. « Ils doublaient Pascal [Siakam] donc j’ai essayé de donner un visage différent à l’équipe avec un autre joueur à défendre. Ce soir, c’était moi, mais demain cela pourra être quelqu’un d’autre. »

C'est surtout en fin de match que le meneur de 27 ans a été décisif. D’abord, il a inscrit le tir à 3-points qui permet à Indiana de prendre l’avantage alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer. Puis, à cinq secondes du terme, il a réussi un tir à mi-distance face à Draymond Green qui donne cinq points d’avance aux Pacers et scelle le sort du match.

Apprendre des autres

« C’est un joueur offensif donc il doit être en mode attaque » rappelle son entraîneur Rick Carlisle. « C’est un extérieur hybride qui peut jouer sur le poste 1 comme sur le 2, mais ce qui est le plus important, c’est ce qu’il est au fond de lui et c’est un attaquant. »

Depuis son arrivée dans l’Indiana en 2024, ses apparitions ont été peu nombreuses puisqu’il ne cumulait que 31 rencontres en deux ans sous les couleurs des Pacers dont sept titularisations, toutes lors de la saison dernière. Toutefois, dans cette équipe d’Indiana qui compte de nombreux meneurs de talent dont Tyrese Haliburton, Quenton Jackson a pu apprendre d’eux, ce qui peut expliquer sa réussite.

En plus de ses 25 points et de ses 10 passes, il n’a perdu aucun ballon. Dans l’histoire des Pacers, seulement deux joueurs ont accompli cela avant lui, à savoir Tyrese Haliburton et Malcolm Brogdon.

« Ces dernières années, j’ai pu voir tout ce qui se passait ici » se souvient Quenton Jackson. « Je suis quelqu’un qui apprend en regardant. Donc j’ai pu apprendre de tous ces gars, mais encore une fois, tout est une question de confiance. Tout le monde me fait confiance et me laisse jouer mon jeu. »

Quenton Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 WAS 9 15 45.2 8.3 77.3 0.2 0.7 0.9 1.7 1.1 0.4 0.4 0.1 6.2 2023-24 IND 3 4 0.0 0.0 100.0 0.0 1.3 1.3 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.7 2024-25 IND 28 14 47.5 37.5 77.5 0.5 1.1 1.6 1.9 1.5 0.8 0.6 0.2 5.8 2025-26 IND 3 17 52.9 42.9 75.0 0.7 2.3 3.0 1.3 1.3 0.7 1.7 0.3 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.