Myles Turner ne sait pas trop quoi attendre de son retour à Indiana

Ce lundi, Myles Turner retrouve la Gainbridge Fieldhouse d’Indianapolis pour la première fois sous les couleurs des Bucks. Pendant dix saisons, la salle fut son jardin, lui qui incarnait l’un des visages de la franchise avant de quitter les Pacers cet été pour rejoindre Milwaukee, avec à la clé un contrat de 107 millions de dollars sur quatre ans, assorti d’une « player option » sur la dernière saison.

Un choix qui a surpris, voire déçu, une partie des fans d’Indiana. D’autant plus que le pivot a rejoint l’un des rivaux récents de la franchise, après des étincelles nées en demi-finale de la NBA Cup 2023, puis ravivées lors des deux dernières confrontations en playoffs, toutes deux remportées par les Pacers.

Et lors du « media day » des Bucks, Myles Turner n’avait pas calmé les esprits : « Je suis maintenant dans une ville qui veut me mettre en avant. Il y a une belle formule qui dit : ‘Va là où tu es célébré'. C’est ce que je ressens ici. Les gens sont enthousiastes de m’avoir. » Une déclaration mal perçue dans l’Indiana, au point que le pivot de 29 ans a dû préciser qu’il ne visait ni les fans ni la franchise, mais exprimait son ressenti après une free agency compliquée.

À quelques heures de ses retrouvailles avec son ancien public, il sait à quoi s’attendre.

« Il va y avoir des acclamations, il va y avoir des huées » théorise Myles Turner. « Pour moi, la chose la plus importante, c’est évidemment de remporter ce match, mais il va y avoir des sentiments mitigés. Il y a encore des personnes dans cette équipe avec lesquelles je m’entends très bien, dont mes anciens coéquipiers. »

Les deux camps se renvoient la balle

C'est que l’origine du départ de Myles Turner à Milwaukee serait principalement financière. Dans un premier temps, les Pacers étaient enclins à payer la « luxury tax » pour conserver leur pivot, mais la rupture du tendon d’Achille de Tyrese Haliburton aurait refroidi les ambitions du « front office », qui n’aurait proposé « que » 95 millions de dollars sur quatre ans selon l’Indianapolis Star. Voire même 66 millions de dollars sur trois ans selon ESPN….

« Les propriétaires ont fait un choix et je devais l’accepter » explique Myles Turner. « La partie la plus compliquée, c’est que nous étions si proches d’accomplir notre but ultime. J’ai l’impression qu’ils ont lâché. »

Du côté des Pacers, le président Kevin Pritchard continue d’affirmer que les Pacers étaient prêts à payer la « luxury tax » pour Myles Turner. « Ce que je sais c’est que Herb Simon (le propriétaire majoritaire de la franchise) et Steven Rales (le propriétaire minoritaire) étaient prêts à payer la taxe pour lui. C’était ce que nous voulions, mais parfois dans cette ligue parce qu’un joueur est free agent, il a le droit de dire : ‘C’est cette offre que je veux. Je vais la prendre et c’est ce qu’il y a de mieux pour ma famille'. »

Finalement, le fin mot de cette histoire de gros sous ne sera peut-être jamais dévoilé, mais une chose est sûre : Myles Turner sera en tenue pour défier son ancienne équipe la nuit prochaine, à partir de 01h00, heure française.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6 2025-26 MIL 6 29 39.3 34.4 50.0 1.3 4.8 6.2 2.5 2.8 0.7 1.7 1.8 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.