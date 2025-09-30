Myles Turner veut profiter à fond des espaces générés par Giannis Antetokounmpo

« C’est quelqu’un que j’ai toujours respecté de loin. » Myles Turner ne va plus simplement respecter Giannis Antetokounmpo désormais. Après son départ fracassant des Pacers cet été, avec lesquels il sortait pourtant d'une finale NBA, le pivot vient d'intégrer l'équipe des Bucks, menée par le Grec.

« Je profite du changement, je savoure cette belle phase de ma carrière. Je rentre dans mon ‘prime'. Je suis maintenant dans une ville qui veut me mettre en avant. Il y a une belle citation qui dit : ‘Va là où tu es célébré'. J’ai l’impression que c’est ici. Les gens sont enthousiastes de m’avoir ici », lâche Myles Turner dont les propos ressemblent beaucoup à un tacle envers l'Indiana.

Et notamment envers les dirigeants des Pacers, avec qui son clan n'est pas parvenu à obtenir un nouvel accord sur le plan contractuel. Alors que son ancienne équipe s'apprête à démarrer une phase qui s'annonce délicate sans Tyrese Haliburton, l'intérieur pourrait rester dans les hauteurs de l'Est avec la formation du Wisconsin.

Son nouveau leader Giannis Antetokounmpo a d'ailleurs redit son appétit de titre. Et l'arrivée de l'ancien double meilleur contreur de la ligue est un bon signal dans cette perspective. « Avec quelqu'un comme Giannis qui peut aller à l'intérieur, qui suscite autant d’attention, je vais lui enlever de la pression », se projette déjà le nouvel arrivant, dont les qualités sont comparables à celles de son prédécesseur Brook Lopez.

Ne plus se contenter d'être l'intérieur qui écarte

Comme le nouveau pivot des Clippers, Myles Turner est une force défensive dissuasive dans la raquette. Et se présente en attaque comme une véritable menace à 3-points. Avec près de 40% derrière l'arc l'an dernier, sur son plus gros volume de tirs, il vient d'ailleurs de signer meilleur exercice en carrière.

À Milwaukee, le joueur de 29 ans (huit de moins que Brook Lopez, donc) pense même pouvoir développer certaines facettes de son jeu encore sous-exploitées jusqu'ici. Il pense ici à son jeu à mi-distance, face au panier ou encore le fait de faire plus de lectures. « Plutôt que d'être seulement un intérieur qui écarte le jeu. »

Des responsabilités supplémentaires à venir pour lui, donc ? « On pourrait me demander d’en faire plus maintenant que par le passé. Le temps le dira. Le plus important pour moi est d'être plus un point central, en particulier en attaque. Giannis sera évidemment le plus surveillé. Il y a un grand dicton dans cette ligue : tu passes du temps à étudier les rapports de scouting, mais au fil des années, tu finis par être en haut de ces rapports. Et je pense qu’à ce stade, c’est où j’en suis. »

Doc Rivers pourrait ne pas tarder à lui donner raison, car l'effectif des Bucks penche clairement vers l'intérieur, avec des lignes extérieures affaiblies.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.