L’objectif de Giannis Antetokounmpo n’a pas changé : avoir une chance de jouer le titre

C'est par Zoom que Giannis Antetokounmpo a répondu aux questions des journalistes lors du « media day » des Bucks. Le « Greek Freak » est en effet actuellement bloqué en Grèce, après avoir contracté le Covid…

C'est donc à distance qu'il a répondu aux questions sur son avenir à Milwaukee. Il y a en effet eu beaucoup de rumeurs sur le sujet, même si les dirigeants de la franchise n'ont jamais envisagé la possibilité de l'échanger.

Néanmoins, Giannis Antetokounmpo ne fait aucune promesse, et maintient la pression sur son club.

« Je répète la même chose depuis le début de ma carrière. Je veux faire partie d'une équipe qui me permette et me donne une chance de remporter le titre… Cela ne changera jamais. Je veux faire partie des meilleurs. »

Les mêmes pensées chaque année ?

Du côté des Bucks, on a tout fait pour convaincre le double MVP de rester. Damian Lillard a carrément été coupé, malgré le poids financier que ça représente, pour permettre l'arrivée de Myles Turner. Cole Anthony, Gary Harris et Amir Coffey ont été récupérés et Thanasis Antetokounmpo est de retour, pour le plus grand plaisir de son frère.

« Cette équipe est conçue pour tirer le meilleur parti de Giannis, mais Giannis peut également tirer le meilleur parti de cette équipe » assure carrément Jon Horst, le General Manager de Milwaukee.

« C'est un manque de respect au basket et au jeu en général de ne pas vouloir être compétitif à haut niveau, et de vouloir que la saison se termine en avril », a conclu Giannis Antetokounmpo. « Mais c'est toujours à peu près la même chose. Ce n'est pas la première fois. J'avais les mêmes pensées l'année dernière. Et il y a deux ans. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.