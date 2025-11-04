Amen Thompson et les Rockets résistent au cœur des Mavericks !

Le premier quart-temps est équilibré, avec chaque équipe qui perd des ballons pour donner des munitions à son adversaire. Ce sont les Mavericks qui commencent le moins bien dans ce domaine, avec des Rockets qui en profitent pour courir. Ensuite, Cooper Flagg rentre dans le match et Dallas prend et garde le contrôle de la rencontre, surtout en fin de quart-temps, quand les Rockets multiplient les balles perdues (24-28).

Après plusieurs minutes là encore équilibrées, Amen Thompson s'impose en fin de mi-temps avec plusieurs dunks d'affilée. Houston semble avoir le vent dans le dos, mais PJ Washington puis Cooper Flagg freinent leur adversaire avec des paniers primés. Rien n'est fait à la pause (55-58). Ni après douze minutes de plus alors que les Rockets semblaient avoir un peu plus la main, face à une attaque de Dallas davantage en difficulté. Mais les troupes de Jason Kidd parviennent toujours à mettre le panier qui fait du bien, qui permet de rester dans la course (81-78).

Les efforts de Daniel Gafford à l'intérieur pour maintenir les Mavericks sont très bons mais Kevin Durant se réveille avec deux paniers primés de suite. La pression augmente sur Dallas, qui commence à manquer de poids en attaque pour résister. Houston fait le travail aux lancers-francs, dans les derniers instants, pour s'imposer 110-102.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Il n'a pas manqué grand-chose à Dallas. Maintenir les Rockets à seulement 110 points sans Anthony Davis, c'est une belle performance. Malgré des limites flagrantes en attaque, les troupes de Jason Kidd n'ont jamais lâché et auraient aussi mérité de repartir avec la victoire. Mais les quelques minutes sans panier ni imagination ont pesé à la fin, en plus de la fatigue des efforts réalisés pour rester dans la partie.

– Amen Thompson a brillé. Alperen Sengun a fait un gros match (26 points, 11 rebonds, 6 passes), mais c'est bien le frère d'Ausar qui a apporté la folie qui a parfois manqué un peu à cette rencontre à suspense. Ses dunks en fin de première période ont enflammé le public et son activité en première mi-temps fut remarquable. Il termine avec 27 points, 5 rebonds et 4 passes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.