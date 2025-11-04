L’équipe B des Lakers ne fait aucun complexe à Portland

Une semaine après une défaite face aux mêmes adversaires, malgré un carton d'Austin Reaves (41 points), les Lakers ont gagné à Portland. Sans Austin Reaves, ni Luka Doncic. Des absences justifiées officiellement pour soigner quelques bobos, mais aussi pour faire souffler les deux vedettes qui, la veille, avaient joué près de 40 minutes face au Heat. Et alors que LeBron James n'est toujours pas là.

En leur absence, trois hommes ont pris le relais au niveau du « scoring » californien. Deandre Ayton et Rui Hachimura étaient plus attendus. Le premier, face à son ancienne équipe, a signé le match le plus productif de sa saison avec 29 points (14/19 aux tirs) et 10 rebonds, faisant parler sa facilité près du cercle.

Le second, également auteur de son meilleur match, a aussi fait preuve d'une grande efficacité en variant les distances de tirs (28 points à 10/15 aux tirs). Le troisième homme fort de la soirée, Nick Smith Jr. (25 points) était beaucoup moins attendu, mais a fait autant de mal à la défense adverse.

La défense des Blazers amorphe

Celle-ci, après avoir fait preuve de sérieux en première période (53-52), au cours de laquelle les Blazers ont compté jusqu'à 13 points d'avance, a déraillé dans la seconde. Dans le troisième quart-temps, les hommes de Tiago Splitter n'ont pas trouvé la parade face à l'activité intérieure d'Ayton ou même de Jake LaRavia.

Les Lakers ont ainsi repris progressivement les devants, tandis que Deni Avdija (33 points) et Shaedon Sharpe (23 points) multipliaient leurs efforts pour maintenir Portland dans le jeu. Cet échange de panier pour panier n'allait pas faire les affaires des locaux. Après un temps-mort à trois minutes de la fin, LaRavia marquait au poste, sans devoir faire face à beaucoup de résistance de la part de Sharpe.

Puis Nick Smith Jr. a profité d'une bonne fixation de Marcus Smart pour sanctionner à 3-points. La réponse de Jrue Holiday ? Un « airball »… Le même Smith Jr. sanctionnait à nouveau d'un bon mètre derrière l'arc, après un rebond offensif d'Ayton, pour signer le « dagger » (105-117). Reaves, Doncic et le banc des Lakers pouvaient exulter.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Nick Smith Jr. bouillant. Signé il y a un mois par les Lakers sous le régime d'un modeste « two-way contract », l'arrière avait fait peu parler de lui à Los Angeles jusqu'ici. Après deux sorties sans relief ces derniers jours, il a pleinement profité des absences pour se montrer. Et être carrément décisif dans le final. L'ancien joueur des Hornets, drafté en 27e position en 2023, s'est même rapproché de son record en carrière (28).

– Grise mine chez les Blazers. Après trois victoires de rang (Lakers, Jazz et surtout Nuggets), les Blazers étaient les grands favoris de cette rencontre au regard de l'effectif d'en face. À l'issue de la rencontre, Tiago Splitter cachait difficilement sa frustration estimant que son équipe avait été trop passive, n'avait pas su imposer son rythme et surtout donner le ton défensivement. Une contre-performance malvenue avant d'accueillir le champion en titre mercredi.

– Bilan parfait à l'extérieur. Si le Thunder est la dernière équipe invaincue de la ligue, plusieurs formations n'ont pas encore perdu à l'extérieur. À l'instar des Sixers à l'Est, et des Lakers à l'Ouest. Les Californiens ont remporté leurs quatre premiers matchs dans ce contexte (Kings, Wolves, Grizzlies et donc Blazers). Et vont devoir s'habituer à voyager. Après la réception des Spurs mercredi, ils disputent le premier « road trip » de leur saison (Hawks, Hornets, Thunder, Pelicans, Bucks).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.