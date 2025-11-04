Les Knicks repoussent les Wizards d’un très bon Alex Sarr

Les Knicks confirment. Après leur série de trois défaites, New York enchaîne un deuxième succès, en faisant respecter la logique lundi contre les Wizards (119-102). Dans un match parfois décousu, les joueurs de Mike Brown ont su faire la différence au bon moment, notamment grâce à leur défense.

Les Wizards n'ont pourtant pas démérité, au moins en première période. Bilal Coulibaly et Keyshawn George donnent le ton en défense, et New York ne trouve la solution que grâce à Karl-Anthony Towns. Le pivot est partout, par son adresse extérieure, comme pour prendre quatre rebonds offensifs sur une même action. Alex Sarr lui répond, puis Washington prend ses aises à la sortie de “KAT”. Les Knicks sont trop attentistes en défense et les visiteurs sanctionnent pour conclure le premier quart-temps avec huit points d'avance.

Bousculé, New York est à réaction et recolle grâce à l'inévitable retour en jeu de Towns, dans tous les bons coups. Les Knicks répondent au style de Washington en haussant à leur tour le rythme. Towns en profite pour mettre Sarr sur le poster, tout en puissance, au cœur d'une première période remarquable (16 points, 10 rebonds, 5 passes).

Des minutes de folie et les Knicks tuent tout suspense

De -10, les locaux renversent la vapeur d'un 16-3, avec l'appui d'un bon Jordan Clarkson en sortie de banc. C'est à toi, à moi au Garden, puisque les Wizards et leur tandem bleu-blanc-rouge Sarr – Coulibaly (28 points à la pause) répond d'un 13-0, avec une action à quatre points pour Bilal Coulibaly. Le match s'emballe et Karl-Anthony Towns y va lui aussi de son 3+1, à la sirène, pour donner l'avantage aux siens à la pause (57-54).

Le troisième quart-temps est décisif et tourne en faveur de New York. Jalen Brunson trouve enfin des sensations et le rythme du match. Le meneur des Knicks est dans l'agressivité constante, face à laquelle les Wizards n'ont pas de solution. Discret lui aussi jusqu'alors, Josh Hart vient en renfort. Les Knicks atteignent les dix points d'avance pour la première fois et font complètement exploser Washington. Les locaux réussissent neuf tirs consécutifs et plient le match d'un 17-0 pour prendre 26 longueurs d'avance (91-65, 34′).

Washington parviendra bien à limiter la casse, revenant à 15 points dans le dernier quart. Mais les Knicks sont désormais en contrôle. D'autant que Karl-Anthony Towns se réveille à nouveau pour porter l'attaque des siens et assurer une fin de rencontre sans histoire.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le réveil de “KAT”. Pas en réussite depuis le début de saison, Karl-Anthony Towns a signé son meilleur match depuis la reprise. Agressif et adroit, le Dominicain a été impressionnant avec ses 33 points et 13 rebonds en 31 minutes de jeu.

– Le début d'une longue série à la maison ? Le début de saison des Knicks est jusqu'ici assez lisible : quatre matchs au Madison Square Garden, quatre victoires ; trois déplacements, trois défaites. Bonne nouvelle pour les supporters new-yorkais, leur équipe a encore cinq rencontres consécutives à disputer à la maison, la prochaine contre les Wolves mercredi. L'opportunité de rehausser le bilan et s'installer dans les hauteurs de l'Est.

– Soirée plutôt réussie pour les Bleus. Si Alex Sarr n'est pas parvenu à arrêter Karl-Anthony Towns, le Toulousain a eu du répondant et il signe l'un de ses matches les plus aboutis avec 19 points, 8 rebonds, 7 passes, 2 contres. Bilal Coulibaly avait encore quelques imperfections dans son jeu (5 fautes, 4 ballons perdus) mais confirme son solide retour au jeu (15 points dont un 3/5 à 3-points, 7 rebonds). Limité à des bouts de match dernièrement par Mike Brown, Guerschon Yabusele était cette fois la première rotation intérieure des Knicks, sans noircir la feuille de stats.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.