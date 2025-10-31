Bilal Coulibaly signe un retour plein d’énergie et d’intensité

« J’avais tellement d’énergie à mettre dans le jeu », lâche Bilal Coulibaly en secouant la tête. Et cela s'est vu. De retour sur les parquets NBA, sur celui du Thunder, le Français a montré qu'il avait des fourmis dans les jambes après des semaines d'absences dues à sa blessure au pouce durant l'Euro avec l'Equipe de France.

Après cinq minutes de jeu, on l'a par exemple vu aller contrer Aaron Wiggins sur sa tentative de pénétration. « Ça m'a mis en rythme, comme je le dis, ma défense me met en route à chaque fois », redit le Français après la rencontre. Confirmation quelques secondes plus tard quand il a récupéré un ballon en défense avant d'aller dunker à deux mains.

Touché aux ischio-jambiers en fin de saison dernière, Bilal Coulibaly n'avait plus joué dans la Grande Ligue depuis le 10 mars dernier. Les Wizards n'avaient pas l'intention de le relancer autrement qu'en tant que titulaire. Brian Keefe l'a réintégré dans son cinq majeur à la place de Bub Carrington.

Les dirigeants veulent bâtir une formation axée sur la défense, et Bilal Coulibaly a immédiatement retrouvé son rôle habituel de principal défenseur sur le meilleur créateur adverse. L'idée étant, en l'associant avec Kyshawn George, Alex Sarr ou encore Khris Middleton, de disposer d'une solide armature défensive collective.

Un rééquilibrage avec le banc

« Ça nous apporte cette présence défensive, cette taille. Ça donne à Bub l’opportunité de diriger le deuxième cinq et de vraiment accélérer le rythme. J’ai trouvé que le deuxième cinq a été vraiment bon ce soir. Ils nous ont offert de très bons passages dans les deux mi-temps. Les choses sont fluides avec notre équipe. Les choses vont changer au cours de l’année. Mais on voulait voir à quoi cela ressemblait, et on restera probablement ainsi pendant un petit moment », défend Brian Keefe.

Actif en défense, Bilal Coulibaly n'a pas moins été remuant en attaque. Même si son impact dans le jeu n'a pas payé sur le plan collectif (défaite de 19 points) il a fini avec 16 points (6/12 aux tirs dont 2/7 de loin), 8 rebonds, 4 passes et 3 interceptions en 24 minutes (avec 4 ballons perdus et un +/- de -12 quand il était en jeu).

« J’ai trop travaillé pour être passif. J’essaie simplement d’être le plus actif possible cette année. À chaque possession, tout le monde doit me sentir. Je pense que ce sera vraiment un grand pas en avant », termine le Français après avoir donné un bon aperçu de ce qu'il compte apporter aux Wizards cette année.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 2025-26 WAS 1 24 50.0 28.6 100.0 1.0 7.0 8.0 4.0 0.0 1.0 3.0 3.0 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.