Invaincu, le Thunder gâche la belle rentrée de Bilal Coulibaly

Après avoir reçu le feu vert des médecins, Bilal Coulibaly est carrément aligné dans le cinq de départ, et le Français a des fourmis dans les jambes ! C'est lui qui bâche sur la planche Cason Wallace, avant de partir quelques secondes plus tard en contre-attaque pour un dunk à deux mains. Washington mène 11-6 et Mark Daigneault prend son premier temps-mort. Le duo Dort-SGA signe un 6-0 pour prendre les commandes, et le début des rotations permet à OKC d'asseoir sa domination avec un Ajay Mitchell une fois plus de plus intéressant (28-20).

Privé de Chet Holmgren et Jalen Williams, le Thunder s'appuie sur une défense hyper agressive au large, et les balles perdues s'enchaînent côté Washington. Coulibaly est le meilleur joueur côté Wizards, et on le voit marquer sur la tête d'Alex Caruso. Comme en première mi-temps, Daigneault demande un temps-mort dans la foulée (40-34). A l'image de Shai Gilgeous-Alexander, OKC ne force pas, et appuie sur l'accélérateur dès que besoin. Comme par exemple après le panier égalisateur de Coulibaly (44-44), SGA et Isaiah Joe se lancent dans un concours à 3-points pour passer un 9-0. Coulibaly, encore lui, stoppe l'hémorragie sur une claquette, mais à la pause, OKC mène de 10 points (59-49).

Au retour des vestiaires, le Thunder retombe dans son apathie de début de match. Les Wizards en profitent, et sur un alley-oop Marvin Bagley ponctue un 9-0 pour ramener les siens à deux unités (83-81). Comme dans les deux premiers quart-temps, OKC est piqué au vif, et c'est encore SGA, cette fois accompagné d'Ajay Mitchell et Jaylen Williams, qui lance un festival à 3-points pour reprendre un peu d'air (92-84).

Finalement, après avoir résisté pendant trois quart-temps, les Wizards vont craquer. Avec 31 points au compteur, SGA est allé s'asseoir pour la soirée, et c'est Andrew Wiggins qui envoie Isaiah Hartenstein au alley-oop pour donner 15 points d'avance (101-86). Il reste huit minutes à jouer, et OKC signe un 18-2 pour prendre 24 points d'avance ! Les Wizards sont KO, et le Thunder signe sa 6e victoire en six matches.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Ajay Mitchell confirme. Auteur de 20 points, le Belge fait partie des révélations de ce début de saison, et on comprend mieux pourquoi Mark Daigneault lui fait de plus en plus confiance… Toujours à 100% aux lancers-francs cette saison, il apporte gestion et punch en sortie de banc, et sa complicité avec Isaiah Joe apporte un vrai plus par rapport à la saison passée. Comme Wallace, il a toutefois goûté aux bâches Made in Coulibaly.

– Coulibaly séduit. Pendant que Alex Sarr se faisait malmener par Shai Gilgeous-Alexander, Bilal Coulibaly a rassuré coach et dirigeants sur son état de santé avec 16 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres. Bien remis de sa blessure au poignet, il a été le meilleur Wizard en première mi-temps, des deux côtés du terrain. Décevant en Bleu, Coulibaly s'est rassuré dans le jeu NBA, où ses qualités athlétiques peuvent mieux s'exprimer.

– Hartenstein assure. Holmgren ménagé, le Thunder peut toujours compter sur Isaiah Hartenstein pour prendre le relais. C'est un luxe pour Mark Daigneault de pouvoir compter sur un deuxième pivot titulaire. L'ancien intérieur des Knicks compile 17 points à 7 sur 11 aux tirs, 8 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Au rebond, il est difficile à bouger, et de l'autre côté du terrain, il maitrise parfaitement le pick-and-roll pour se lâcher au alley-oop.