Bilal Coulibaly autorisé à rejouer avec les Wizards

Comme prévu, Bilal Coulibaly a manqué le début de saison des Wizards. Quatre matchs en l'occurrence et c'est donc depuis le banc de touche qu'il a observé ses coéquipiers décrocher une victoire et concéder trois défaites.

La bonne nouvelle, pour lui comme pour Washington, c’est qu’il s’apprête enfin à retrouver les parquets. Ce jeudi soir, la franchise de la capitale se déplace sur le terrain du Thunder, champion en titre, et son entraîneur Brian Keefe s’attend à voir le jeune Français défier la bande de Shai Gilgeous-Alexander, invaincue après cinq rencontres.

Victime d’une déchirure ligamentaire au pouce droit lors du dernier EuroBasket et opéré dans la foulée, Bilal Coulibaly s’apprête à entamer sa troisième saison en NBA. Il reste sur un exercice 2024/25 à 12.3 points, 5 rebonds, 3.4 passes et 1.3 interception en 33 minutes, le tout dans un rôle de titulaire à plein temps.

Reste à retrouver sa place dans un effectif très dense sur les lignes arrières, où la concurrence fait rage alors que les Wizards cherchent les joueurs autour desquels construire : CJ McCollum, Kyshawn George, Tre Johnson, Bub Carrington, Cam Whitmore, Corey Kispert, Will Riley, Justin Champagnie et AJ Johnson.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.