Bilal Coulibaly autorisé à rejouer avec les Wizards

Comme prévu, Bilal Coulibaly a manqué le début de saison des Wizards. Quatre matchs en l'occurrence et c'est donc depuis le banc de touche qu'il a observé ses coéquipiers décrocher une victoire et concéder trois défaites.
La bonne nouvelle, pour lui comme pour Washington, c’est qu’il s’apprête enfin à retrouver les parquets. Ce jeudi soir, la franchise de la capitale se déplace sur le terrain du Thunder, champion en titre, et son entraîneur Brian Keefe s’attend à voir le jeune Français défier la bande de Shai Gilgeous-Alexander, invaincue après cinq rencontres.
Victime d’une déchirure ligamentaire au pouce droit lors du dernier EuroBasket et opéré dans la foulée, Bilal Coulibaly s’apprête à entamer sa troisième saison en NBA. Il reste sur un exercice 2024/25 à 12.3 points, 5 rebonds, 3.4 passes et 1.3 interception en 33 minutes, le tout dans un rôle de titulaire à plein temps.
Reste à retrouver sa place dans un effectif très dense sur les lignes arrières, où la concurrence fait rage alors que les Wizards cherchent les joueurs autour desquels construire : CJ McCollum, Kyshawn George, Tre Johnson, Bub Carrington, Cam Whitmore, Corey Kispert, Will Riley, Justin Champagnie et AJ Johnson.
|Bilal Coulibaly
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|WAS
|63
|27
|43.5
|34.6
|70.2
|0.9
|3.2
|4.1
|1.7
|2.2
|0.9
|1.4
|0.8
|8.4
|2024-25
|WAS
|59
|33
|42.1
|28.1
|74.6
|1.5
|3.4
|5.0
|3.4
|2.4
|1.3
|2.1
|0.7
|12.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.