Cade Cunningham donne la leçon à un Ja Morant nonchalant

On attendait un Ja Morant révolté pour son retour sur les parquets après un match de suspension suite à sa sortie médiatique sur son coach Tuomas Iisalo. Mais il n'a fallu que quelques minutes pour voir le retour sur le terrain d'un Ja Morant nonchalant et peu inspiré.

Sa prestation quelconque, certes en double-double (18 points, 10 passes décisives), a contrasté avec l'agressivité, la régularité et l'efficacité de Cade Cunningham, MVP du match avec ses 33 points à 12/20 au tir (dont 3/6 à 3-points), et 8 passes décisives. Le meneur des Pistons a été irréprochable dans le “money-time” pour se défaire du pressing des Grizzlies et mener les siens jusqu'à la victoire, 114-106.

Dominateurs dans la peinture dans le premier quart-temps (25-32), les hommes de JB Bickerstaff ont pu dérouler presque à leur guise face à une équipe de Memphis toujours en réaction, loin du profil d'agresseur qu'on pouvait attendre du contexte actuel, pour un match à domicile.

Après la pause (48-58), on a cru à un début de révolte lorsque Jaren Jackson Jr a planté deux paniers à 3-points de suite et que Jock Landale a claqué un dunk sur un service de Ja Morant (56-60).

Memphis fait le yo-yo

Et puis la lumière s'est à nouveau éteinte. Isaiah Stewart a sorti le grand jeu en enchaînant une claquette, un dunk, un service pour le 3-points de Duncan Robinson, puis un 3-points pour lancer un 12-0 !

L'écart est ainsi monté jusqu'à +21 pour Detroit (62-83) qui a ensuite tenu bon pour repartir avec la victoire, même s'il a fallu batailler. Les flèches de Cam Spencer, Cedric Coward et Jaren Jackson Jr ont eu le mérite de redonner de l'élan aux locaux en fin de troisième quart-temps (74-83).

Le même trio Spencer-Coward-JJJ a remis la pression sur Detroit jusqu'à ce qu'une bonne séquence défensive ne permette à Ja Morant de faire (enfin) le show sur une passe lobée de Vince Williams Jr (94-101).

Dans la foulée, le nouveau 3-points de Cedric Coward et le 2+1 de Jaren Jackson Jr ont miraculeusement ramené Memphis à une possession (100-103). On se dit alors que le hold-up n'est pas loin, mais Detroit a très bien réagi, confiant le ballon dans les mains de Cade Cunningham.

En métronome, le maître à jouer des Pistons a fini fort, enchaînant à son tour deux lancers, un lay-up et un panier à mi-distance sur la tête de Ja Morant pour tuer le match (103-109). Il s'est en prime fendu d'un dernier 3-points avant de voir Isaiah Stewart scorer les deux derniers points du match pour sceller un nouveau record personnel, à 26 unités (106-114). C'est la soirée parfaite pour Detroit. On ne peut pas en dire autant des Grizzlies !

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le retour cata de Ja Morant. Pas d'adresse (5/16 au tir dont 0/4 à 3-points), cinq ballons perdus, dont une passe qui a filé en tribune et une interception d'Ausar Thompson à une minute de la fin à 103-109… On attendait un Ja Morant survolté, mais c'est malheureusement la mauvaise version du leader des Grizzlies qui a joué ce soir. Peu inspiré, souvent à se plaindre des arbitres, pas vraiment impliqué en défense… Voilà qui n'augure rien de bon pour la suite, même s'il faut rappeler que Memphis est très handicapé sur les postes d'arrières par les blessures de Scotty Pippen Jr et Ty Jerome.

– Le contraste avec Cade Cunningham. Même s'il est plus jeune que Ja Morant, c'est lui qui a fait preuve d'expérience et qui s'est comporté en leader pour guider son équipe jusqu'à la victoire. Solide et juste du début à la fin, Cade Cunningham ne s'est pas défilé lorsque Memphis a fait monter la pression dans le “money-time” faisant l'étalage de toute sa palette en guise de réponse, au lancer, près du cercle, à mi-distance, puis à 3-points.

– Isaiah Stewart en mode record. Lui aussi a surclassé ses adversaires dans l'intensité et l'efficacité. Pas vraiment une surprise quand on connaît le profil de l'intérieur des Pistons, qui a toutefois fêté sa sortie d'un nouveau record en carrière, à 26 points, pour aller avec ses 14 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres. Un passage précieux dans le troisième quart-temps, et un dernier rebond offensif qui lui a permis d'aller chercher son record perso à 28 secondes de la fin.

