Des retrouvailles victorieuses pour Norman Powell face aux Clippers

Le Heat se rendait à l'Intuit Dome d'Inglewood pour y affronter les Clippers et ainsi jouer la seconde partie de son back-to-back à Los Angeles après avoir perdu la veille face aux Lakers. L'occasion pour Norman Powell (21 points à 6/10 au tir, 2 rebonds, 2 passes) de retrouver son ancienne franchise. C'est d'ailleurs l'ancien de la maison qui est le premier à s'illustrer puisqu'il délivre une passe décisive pour l'ouverture du score de Bam Adebayo (25 points, 10 rebonds) puis il enchaîne un « floater » et un tir primé. Le Heat enchaîne et mène 12-2 seulement deux minutes après le coup d'envoi, forçant Tyronn Lue à prendre un temps-mort.

À la sortie de celui-ci, les Clippers se mettent en route avec un 14-3 conclu par une flèche à longue distance de Kawhi Leonard (27 points, 4 rebonds, 4 passes) qui donne l'avantage à Los Angeles (16-15).

Les deux équipes s'échangent les coups jusqu'à la fin de ce premier acte au terme duquel Miami mène 32 à 30 malgré les 15 points de Kawhi Leonard. Pour débuter le deuxième quart-temps, John Collins s'illustre derrière l'arc et redonne l'avantage aux Clippers, mais ce sont les hommes d'Erik Spoelstra qui arrivent à creuser un premier écart en prenant sept points d'avance. Les locaux ne sont pas en reste et répondent avec un 13-0 pour repasser devant et conserver cette avance jusqu'à la mi-temps (71-66).

Après la pause, le Heat reprend les commandes du match grâce au deuxième tir primé de la soirée de Bam Adebayo et profite des nombreuses pertes de balle des Clippers sur ce troisième acte pour s'offrir une avance de huit points (103-95).

Bam Adebayo a le dernier mot face à James Harden

Un retard que les Clippers remontent dans les deux premières minutes du quatrième quart-temps grâce à deux flèches derrière l'arc signées Chris Paul et John Collins et, encore une fois, aucune des deux équipes n'arrive à décoller. Au moment d'entrer dans les deux dernières minutes, Miami mène de trois points, mais James Harden (29 points, 7 rebonds, 8 passes) égalise. De l'autre côté du terrain, Bam Adebayo remet le Heat devant sur la possession suivante, le meneur des Clippers perd le ballon tandis que le pivot de Miami réussit deux lancers francs pour offrir quatre points d'avance à son équipe (120-118).

À 20 secondes du terme, James Harden plante un nouveau tir derrière l'arc pour ramener les siens à une longueur. Sur la remise en jeu suivante, Norman Powell hérite du ballon, mais il est pris par le duo Ivica Zubac – Kris Dunn ce qui donne lieu à un entre-deux entre le Croate et son ancien coéquipier, que l'intérieur remporte.

Toutefois, sur la dernière possession de la partie, Kawhi Leonard n'arrive pas à offrir la victoire aux Clippers comme il a pu le faire face aux Pelicans quelques jours plus tôt et les Angelinos s'inclinent (120-119).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Retour gagnant pour Norman Powell. Pour son retour à l'Intuit Dome, Norman Powell a pu avoir une vidéo hommage de la part de son ancienne franchise, mais il n'a fait aucun cadeau aux Clippers. Dès le début du match, c'est lui qui met le Heat sur de bons rails et il se montre décisif en fin de rencontre en réussissant une interception sur une passe de James Harden à une minute du terme. L'arrière finit la partie avec 21 points, 2 rebonds et 2 passes à 6/10 au tir et un parfait 7/7 aux lancers francs.

– Un troisième quart-temps qui a tout changé. Les Clippers se sont rendu le match compliqué puisqu'ils avaient proposé un solide deuxième quart-temps où les hommes de Tyronn Lue avaient inscrit 41 points pour mener de cinq points à la pause. Sauf qu'à la reprise, l'attaque de Los Angeles s'est enrayée et ils ont multiplié les pertes de balle à commencer par James Harden qui a perdu trois ballons dans les premières minutes de la deuxième mi-temps. Ces errances offensives ont permis à Miami d'abord d'égaliser puis de créer un écart avant le début du dernier acte.

– Un James Harden à deux visages, un Kawhi Leonard maladroit sur la fin. En première mi-temps, James Harden était sur les bases d'un match très solide du haut de ses 17 points à 5/10 au tir sans la moindre perte de balle. Si en deuxième période, il a continué d'apporter des points puisqu'il finit la soirée avec 29 unités, il a également multiplié les pertes de balle avec sept ballons perdus dont le dernier qui est venu sceller le sort du match. Quant à Kawhi Leonard, il a raté le tir de la gagne, ainsi qu'un 3-points pour rapprocher son équipe un peu plus tôt dans la dernière minute.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.