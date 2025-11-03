Grâce à leur duo Doncic-Reaves, les Lakers maîtrisent le Heat

Pour attaquer son “back-to-back” à Los Angeles, le Heat défie les Lakers toujours sans Tyler Herro, mais aussi Norman Powell. Les hommes de J.J. Redick en profitent pour prendre le match par le bon bout en inscrivant 12 points en seulement deux minutes pour creuser un premier écart (12-2).

A partir de là, Miami court après le score et revient à trois points à la fin du premier quart-temps, mais Jake LaRavia (25 points à 10/13 au tir et 8 rebonds) se montre à nouveau en inscrivant cinq points de suite. Puis, Austin Reaves (26 points, 4 rebonds, 11 passes) envoie Bronny James au alley-oop pour redonner dix points d'avance aux locaux (40-30). Après douze minutes de jeu, les Lakers mènent 43-36.

AUSTIN REAVES FAIT DÉCOLLER BRONNY JAMES ✈️✈️ pic.twitter.com/ZYh5Fl7Ss3 — Thibault Mairesse (@MNThibault_) November 3, 2025

Si le premier quart-temps a été porté par les “role players” de Los Angeles, les stars prennent le relais dans le deuxième acte. Luka Doncic (29 points, 11 rebonds, 10 passes) plante un tir de loin et, dans la foulée, il intercepte un ballon et part conclure en contre-attaque pour offrir quinze points d'avance aux Lakers, le plus gros écart du match. Erik Spoelstra prend alors un temps-mort, mais cet arrêt de jeu n'entrave pas la bonne dynamique des Angelinos puisque, juste après, c'est Austin Reaves qui décoche une flèche longue distance (68-50).

Un Heat accrocheur, mais trop court

Après la pause, Miami tente toujours de remonter au score et arrive à passer sous la barre des cinq points dans les dernières secondes du troisième quart-temps grâce à un 8-0 conclu par un tir à 3-points de Dru Smith (102-98). Les Floridiens profitent ensuite des errements défensifs des Lakers pour revenir à une possession, le plus petit écart depuis le panier à 3-points de Rui Hachimura dans les premières secondes de la partie. Des manquements qui provoquent la colère de J.J. Redick qui prend un temps-mort à peine deux minutes après le début du quatrième quart-temps.

Toutefois, les Lakers ne laissent pas Miami repasser devant et calent un 8-0 pour se donner un peu d'air (122-110). Un dernier “run” qui enterre définitivement les espoirs du Heat qui finit par s'incliner de 10 points : 130-120.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Un début de match sur les chapeaux de roue. Les Lakers ont démarré cette rencontre tambour battant grâce à un Rui Hachimura parfait aux tirs, à 3 sur 3, avec notamment cinq points inscrits en 40 secondes pour lancer la partie. Pour l'épauler, Jaxson Hayes n'a pas été en reste sur ce premier acte. L'intérieur a également sorti un premier quart-temps parfait avec 11 points à 5/5 de loin dont son premier tir à 3-points depuis le 2 janvier 2023. Grâce à ce duo, les Lakers menaient déjà 23-13 au milieu du premier acte. Un retard que le Heat n'a jamais réussi à combler malgré un bon passage entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps.

– Jake LaRavia répond à Jaime Jaquez Jr. Pour ramener le Heat dans le match, Jaime Jaquez Jr. a tout donné en sortie de banc. L'ailier finit à 31 points en 34 minutes, mais c'est insuffisant. Si côté Lakers, le duo Luka Doncic – Austin Reaves n'a pas brillé par son adresse, il a pu compter sur un Jake LaRavia toujours aussi chaud dans son rôle de sixième homme. L'ancien ailier de Sacramento a planté 25 points à 10/13 au tir, mais il a également ajouté quatre interceptions et huit rebonds.

– Place à Bronny James. Peu utilisé par J.J. Redick depuis le début de la saison, Bronny James a eu le droit à un temps de jeu plus conséquent face au Heat. Dès son entrée en jeu, il se montre en venant conclure un “alley-oop” envoyé par Austin Reaves et ainsi inscrire ses premiers points de la saison. Cependant, comme souvent, l'adresse n'a pas été au rendez-vous puisqu'il finit sa soirée avec seulement deux points à 1/4 au tir en 18 minutes. Malgré ce manque de réussite au tir, le sophomore a pu se montrer en défense à l'image de ses trois interceptions.