Les Celtics ont un vrai problème de lancers-francs

Si les Celtics ont perdu cette nuit de 27 points à domicile face aux Rockets, un autre écart marque les esprits. C'est celui entre les deux équipes aux lancers-francs puisque les partenaires de Kevin Durant ont shooté 35 lancers, contre 7 seulement pour Boston. Comment expliquer une telle différence ?

« On en avait déjà parlé en présaison. Le taux de lancers-francs est souvent lié au taux de balles perdues » répond Joe Mazzulla. « On a provoqué 20 pertes de balle ce soir, ce qui est bien. Mais il faut qu’on s’améliore sur les fautes évitables : celles en fin de quart-temps, celles sur les shooteurs, ou celles dues à une erreur individuelle en défense. Il y a toujours une corrélation entre les fautes et les balles perdues. Mais offensivement, on peut mieux provoquer des fautes et aller plus souvent sur la ligne. »

Les Celtics derniers de la NBA aux lancers-francs

Avec un cinquième match en sept jours, et une rencontre en back-to-back, les Celtics n'avaient plus de jus pour agresser la défense des Rockets, et dans le même temps, la fatigue entraîne des retards en défense, qui se traduisent par des fautes. C'est un cercle vicieux, qui peut expliquer une telle différence.

Fatigue ou pas, il n'en demeure pas moins que les Celtics étaient derniers de la NBA aux lancers-francs avant la rencontre avec moins de 20 tentatives, et que leurs sept tentatives vont encore plomber leur bilan. D'ailleurs, est-ce que Joe Mazzulla doit intégrer dans son plan de jeu le fait que l'adversaire va forcément tirer une dizaine, voire une vingtaine de lancers-francs de plus que ses joueurs ?

« Je ne sais pas si c’est le cas à chaque match, mais ce qu’on peut maîtriser, c’est notre rapport entre lancers-francs provoqués et pertes de balle » insiste-t-il. « Forcer 20 turnovers, c’est très bien, mais il faut mieux gérer les fautes stupides : celles sur les shooteurs ou quand on casse notre discipline défensive… Clairement ce n’était pas notre soir. Les Rockets ont très bien joué — c’est une bonne équipe, bien coachée, et ils étaient prêts. Ça arrive dans une saison. Pour moi, ce qui compte maintenant, c’est comment on va réagir lundi, à l’entraînement, puis au match du soir. »

Ce sera face au Jazz, pour le deuxième match d'une série de trois d'affilée à domicile.