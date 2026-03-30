Qui a parlé d’année sabbatique ? Les Celtics sont en playoffs !

Pas mal pour une « année sabbatique ». Tandis que Jayson Tatum et les Celtics assuraient leur qualification en playoffs en son absence à Charlotte, Jaylen Brown a ironisé sur ceux qui ont douté des Celtics en début de saison.

Du fait de l’absence longue durée de son compagnon de jeu, et des différentes opérations menées lors de l’intersaison – transferts de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis – pour alléger les finances du club, certains imaginaient les Celtics connaître une année de transition sans beaucoup de victoires en attendant le retour de Jayson Tatum. Cela n’a pas du tout été le cas.

50 wins in a gap year ☘️ — Jaylen Brown (@FCHWPO) March 30, 2026

Grâce au leadership d’un Jaylen Brown en mode patron, la solidité de ses lieutenants Payton Pritchard et Derrick White, ou à l’émergence de Neemias Queta, Boston s’est invité dans le Top 4 de la conférence Est dès début décembre pour ne plus le quitter. Les Celtics occupent même la 2e place depuis la mi-janvier.

« Cela témoigne simplement de la force de caractère de l’organisation, de l’encadrement, des dirigeants, jusqu’aux joueurs, nos standards, la culture qu’on construit depuis que je suis là. Gagner est compliqué dans cette ligue, mais on a eu le bon état d’esprit, ‘ils’ ont eu le bon état d’esprit tout au long de la saison », se corrige Jayson Tatum.

La plus longue série de qualification en cours

Il s’agit de la 12e qualification de suite en playoffs pour les Celtics (la dernière absence en playoffs remonte à 2014), soit la série la plus longue en cours en NBA, mais aussi du 5e exercice de suite à 50 victoires ou plus.

« C’est simplement un témoignage de l’unité de l’organisation et des joueurs. On a fait défiler des joueurs de plein de manières différentes ces cinq dernières années. Mais la victoire reste la chose la plus importante. Et c’est une étape mineure. Je ne dirais pas que c’est une véritable définition du succès. Je pense que c’est une définition de la régularité », réagit de son côté Joe Mazzulla, l’entraîneur du Massachusetts.

Et selon ce dernier, tout part des joueurs, « qui enfilent le maillot en comprenant que gagner est la priorité et en montrant à quel point ils prennent cela au sérieux. Donc, je pense qu’une grande partie de tout cela leur revient. »

Tout l’enjeu étant de savoir jusqu’où cette impressionnante régularité va les porter en playoffs. On rappelle qu’avant leur élimination au second tour l’an dernier, avec la blessure de Jayson Tatum, les Celtics avaient remporté le titre en 2024, atteint la finale de conférence un an plus tôt (2023), et la finale NBA encore précédemment (2022).