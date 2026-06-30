Max Strus et Dennis Schröder sacrifiés par les Cavaliers pour faire revenir LeBron James ?

LeBron James va-t-il boucler la boucle ? À quelques heures de l’ouverture de la « free agency », l’ailier a prévenu les Lakers qu’il disputerait bien une 24e saison en NBA, mais pas à Los Angeles. Forcément, l’hypothèse d’un retour à Cleveland, là où tout a commencé, a immédiatement refait surface.

Selon Cleveland.com, les Cavs sont ouverts à l’idée de rapatrier leur légende pour un ultime passage dans l’Ohio. Une piste confirmée par Jake Fischer, qui explique que la franchise discute des transferts de Max Strus et Dennis Schröder, afin de libérer de la marge salariale, tout en facilitant aussi la prolongation de Dean Wade.

Car sportivement, l’idée a du sens. Finalistes de conférence à l’Est, les Cavaliers disposent déjà d’un socle solide avec Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen et James Harden. Mais depuis le départ de LeBron James en 2018, le poste d’ailier reste le chaînon manquant de l’effectif. Même à bientôt 42 ans, le quadruple MVP sort encore d’une saison à 20.9 points, 7.2 passes et 6.1 rebonds de moyenne, avant de hausser le ton en playoffs.

Le dernier chapitre parfait ?

Financièrement, en revanche, le dossier est complexe. Cleveland fonctionne actuellement comme une équipe située au-dessus du deuxième « apron » et n’a donc que le minimum vétéran à proposer. Pour aller plus loin, il faudrait donc alléger la masse salariale, notamment en se séparant de Max Strus, qui touche 16.6 millions de dollars dans sa dernière année de contrat, et/ou de Dennis Schröder, encore sous contrat pour près de 31 millions sur deux ans.

Un « sign-and-trade » pourrait aussi être imaginé, mais tout dépendra surtout des exigences salariales de LeBron James. Après avoir touché 52.1 millions de dollars cette saison, il devra de toute façon accepter une baisse de salaire s’il veut rejoindre un candidat au titre, Cleveland comme Golden State ou Miami n’ayant pas une grande flexibilité.

Reste l’argument sentimental. Drafté par les Cavaliers en 2003, parti une première fois à Miami, revenu pour offrir à Cleveland son titre historique en 2016, LeBron James pourrait écrire un dernier chapitre parfait.

Et lundi, il était justement de retour à Akron, entre golf à Firestone Country Club et vidéo dans sa ville natale…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.