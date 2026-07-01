De’Anthony Melton repart pour un tour avec les Warriors

Les Warriors conservent une pièce importante de leur rotation extérieure. De’Anthony Melton va ainsi revenir à Golden State, avec un contrat de deux ans et 11 millions de dollars. La deuxième saison comporte une « player option », ce qui permettra à l’arrière de tester à nouveau le marché dans un an s’il parvient à se relancer pleinement.

C’est donc un pari assez logique pour les deux camps. Pour Golden State, De’Anthony Melton offre un profil précieux autour de Stephen Curry : défense sur le porteur de balle, interceptions, activité loin du ballon et capacité à sanctionner de loin. Dans un effectif qui a besoin de joueurs capables de combler les brèches derrière ses cadres, son impact sans ballon et sa polyvalence défensive restent des atouts majeurs.

Pour le joueur, ce nouveau contrat permet de rester dans un environnement qu’il connaît, tout en sécurisant 11 millions de dollars après une période marquée par les blessures. À 28 ans, l’ancien joueur des Grizzlies et des Sixers conserve une belle cote lorsqu’il est en bonne santé, car son jeu s’adapte facilement à une équipe ambitieuse.

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 50 19:41 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 19:27 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20:06 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 22:42 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHI 77 27:55 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHI 38 26:55 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0 0.4 11.1 2024-25 GS 6 20:10 40.7 37.1 62.5 1.0 2.3 3.3 2.8 3.0 1.2 1.7 0.3 10.3 2025-26 GS 49 22:58 40.7 29.4 82.6 0.8 2.4 3.2 2.6 1.9 1.6 1.9 0.4 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.